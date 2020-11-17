人行行長：金融是特許行業 必須持牌經營

中國人民銀行行長易綱發表《再論中國金融資產結構及政策含義》文章，強調金融是特許行業，必須持牌經營，嚴厲打擊非法集資、非法放貸和金融詐騙活動。

人行在官方網站新闢的「央行研究」專欄，17日由易綱打頭陣發表文章。

證監會副主席方星海17也表示，螞蟻集團上市是不是有時間表，取決於政府如何重組監管框架，下一步，監管部門對於科技概念股會更加關注，特別是關注類似公司如何去應對監管環境。

方星海稱，國際投資人對暫緩螞蟻上市的監管舉措的接受度還是比較好的，因為上周大陸資本市場依舊流入很多國外資金，而且也看到中概股在美股也有非常好的表現。

易綱在文章中指出，居民要在正規持牌金融機構存款或投資，中國大陸已經建立起存款保險制度和金融消費者保護機制，可以有效保障廣大居民的合法權益和資金安全。要穩步打破剛性兌付，該誰承擔的風險就由誰承擔，逐步改變部分金融資產風險名義和實際承擔者錯位的情況。

他強調，要管理好金融機構風險。金融是特許行業，必須持牌經營，嚴厲打擊非法集資、非法放貸和金融詐騙活動。

易綱還指出，研究發現，過去十多年來大陸的宏觀槓桿率上升較快，金融資產風險向銀行部門集中。針對這一問題，須著力穩住宏觀槓桿率，透過改革開放發展直接融資，讓市場主體能夠自我決策、自擔風險並獲得相應收益，由此在保持槓桿率基本穩定的同時，增強金融對實體經濟的支持力度，提升金融資源的配置效率。

易綱認為，只有發展好直接融資尤其是股權融資，才能夠減少對銀行債權融資的過度依賴，從而實現在穩住槓桿率的同時，保持金融對實體經濟支持力度不減的目標。而發展直接融資，根本上要靠改革開放。

易綱指出，在推進改革方面，要加快推進證券發行註冊制改革，提高資本市場的透明度，讓投資人真正透過自我決策，在承擔風險的同時相應獲得投資收益。完善證券市場法律體系，健全金融特別法庭，完善資訊披露制度。發展多層次股權融資市場，支持私募股權投資發展，讓市場機制充分發揮作用，鼓勵創新發展。