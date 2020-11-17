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陸學者：GDP增長太慢 今年槓桿率是未來五年總和

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸學者認為，大陸今年GDP增長太慢。圖為江蘇南通郵政人員加班處理「雙11」湧現的大量包裹。新華社
大陸學者認為，大陸今年GDP增長太慢。圖為江蘇南通郵政人員加班處理「雙11」湧現的大量包裹。新華社

中國社會科學院金融研究所所長張曉晶17日表示，今年中國大陸槓桿率上升得非常快，全年槓桿率增幅大約在30個百分點左右，是未來五年的總和，核心的原因是GDP增長太慢。

中國社科院工業經濟研究所副所長李雪松指出，考慮到不確定因素比較多，建議十四五經濟年均增速目標設在5%左右比較合適。

路透報導，張曉晶、李雪松是在國新辦記者會上做上述表示。張曉晶稱，今年前三季，大陸槓桿率已經上升27.7個百分點達270.1%，換句話說，債務是GDP的2.7倍，今年全年估算槓桿率增幅大概在30個百分點左右。

他表示，如果今年這種經濟恢復趨勢能夠持續下去，估算未來五年總的槓桿率上升幅度可能接近今年一年，也就是說，未來五年每年大約有5-6個百分點的增幅。

張曉晶稱，為什麼會出現這麼高的槓桿率？不是說債務上升的速度太快了，核心的原因是GDP增長太慢了。

張曉晶認為，現在槓桿率風險方面主要有兩方面值得關注，一是中小銀行壞帳率肯定會上升，會在總量中有所體現；二是槓桿率高的時候，每年利息支付也很高，最高年份時候利息支付一度達到增量GDP的兩倍，今年應該也會是很高的水準，基本是在1.5倍至2倍。

但他也表示，對於債務風險或債務危機，必須要從資產負債表的兩方面去看。從資產方面來看，社科院估算的2016年廣義政府部門淨財富，也就是減掉債務後，大概是人民幣120兆元左右，現在最新的估算已經出來、而且超過120兆，也就是說廣義政府淨資產完全有能力來應對面臨的債務問題。

張曉晶認為，如果能把增長和槓桿之間動態平衡好，最大的風險也就不成為風險了。

李雪松指出，考慮到新冠肺炎疫情影響，2020年、2021、2022年年度增速波動比較大，因為有基數問題。例如今年可能只增長2-3%，如果有效的疫苗明年初能投入市場，那麼2021年能達到比較高的水準，2021年基數高了，2022年可能有明顯的回落。他建議，十四五期間年均經濟增速目標設在5%左右比較合適，潛在增速在5-6%之間。

債務危機 人民幣

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