陸證監會：螞蟻上市取決於政府如何重組監管框架

大陸證監會副主席方星海17日表示，螞蟻集團上市是否有時間表，取決於大陸政府如何重組監管框架，尤其是對於科技概念股，而且大陸也特別關注企業如何應對監管環境。

路透報導，方星海17日在「彭博創新經濟論壇」上還指出，在海外上市的大陸公司會計制度問題並不是一個無法解決的問題，需要雙方有良好的意願。

方星海說，大量大陸公司可以幫助美國，在美國實現更多的製造業就業，而且在基礎設施領域，美國需要更多基礎設施，大陸可以在這個領域提供幫助。但目前比較令人擔憂的是，（美國）現政府部門急於迅速實現目標，這可能會造成一些麻煩。

美國財政部長米努勤之前曾表示，到2021年底，不遵守會計標準的大陸或其他國家的企業，將會被美國證券交易所摘牌。米努勤等官員建議美國證券交易委員會（SEC）採取這項行動，以確保中資企業受到與美國企業相同的標準約束。