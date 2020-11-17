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人民幣中間價進入6.5時代 在岸、離岸市場雙雙走高

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
人民幣中間價進入6.5時代。路透
人民幣中間價進入6.5時代。路透

人民幣兌美元中間價17日報6.5762，升值286個基點且進入6.5時代，創2018年6月27日以來新高。

隨著中間價走高，人民幣兌美元匯率在岸和離岸市場也雙雙走高。人民幣兌美元即期匯率17日以6.5720開盤，隨後升破6.57關口，最高升值至6.5649，刷新前期高點並創2018年6月下旬以來的新高。

今年以來，人民幣兌美元即期匯率累計升值超過5.7%。更多反映國際投資人預期的離岸人民幣兌美元匯率17日盤中最高升值至6.5599。

國家統計局16日發布10月主要經濟數據。民生證券首席宏觀分析師解運亮認為，經濟復甦態勢比絕大多數人預期的要好。

第一財經援引分析人士認為，在經濟數據看好的背景下，經濟基本面對匯率的支撐不斷增強，人民幣匯率升值大戲有望持續上演。

天風證券宋雪濤團隊發布報告稱，人民幣匯率仍然具備一定升值動力和較大升值空間。但人民幣的短期交易擁擠度，已連續幾周保持在高點。招商證券首席宏觀分析師謝亞軒認為，中期來看，人民幣兌美元匯率有望接近前期高點6.0的位置。

興業研究在最新的研報中預計，短期內市場風險偏好進一步上升的空間不大，人民幣匯率陷入震盪行情；年底結匯盤及美元季節性走弱，意味人民幣仍有升值空間。

在人民幣連續五個月升值的背景下，資本正加速流入大陸市場。官方數據顯示，境外機構已連續23個月增持大陸債券，持有規模節節攀升。截至10月底，境外機構持有大陸債券達人民幣2.68兆元，比9月增加866億元，增幅達3.3%。

東方金誠研究發展部技術總監曹源源認為，考慮經濟基本面及市場情緒等因素使人民幣單邊貶值預期尚小，雙向浮動特徵將更加明顯。綜合各種影響因素，預計短期內人民幣對一籃子貨幣匯率指數，將出現一定幅度升值。

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