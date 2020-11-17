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陸官方稱 19省區市達脫貧目標
四川省人民政府官方網站17日上午發布公告，宣布四川省所有貧困縣全部脫貧摘帽，至此大陸四川、新疆等19個省區市實現全部脫貧摘帽。通知中提到的普格縣、昭覺縣、喜德縣、布拖縣、美姑縣、金陽縣和越西縣這7個縣，都位於四川省涼山彝族自治州，曾屬於大陸深度貧困地區。
人民日報報導，大陸持續推進讓所有貧困區脫貧的目標。「十三五」期間，大陸超過5千萬農村貧困人口擺脫絕對貧困。
目前全大陸貧困人口建檔立卡數據顯示，貧困人口人均純收入由2016年的4124元人民幣增加到去年的9057元人民幣，年均增幅30%。大陸貧困地區特色產業不斷壯大，產業扶貧、電商扶貧、光伏扶貧、旅遊扶貧等較快發展，貧困戶就業增收管道明顯增多。
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