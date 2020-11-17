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華為聲明：產業鏈自救 讓榮耀通路得以延續

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
華為17日在官網發布聲明，表示收購方是30多家榮耀代理商、經銷商聯合組成的深圳智信發起這次收購。圖/華為官網
華為17日在官網發布聲明，表示收購方是30多家榮耀代理商、經銷商聯合組成的深圳智信發起這次收購。圖/華為官網

品牌榮耀出售終於塵埃落定，大陸通信巨頭華為17日在官網發布聲明，表示收購方是30多家榮耀代理商、經銷商聯合組成的深圳智信發起了這次收購，這也是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為，讓榮耀通路和供應商能夠得以延續。

華為指出，在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，決定整體出售榮耀業務資產，對於交割後的榮耀，華為不佔有任何股份，也不參與經營管理與決策。

華為表示，榮耀品牌誕生於2013年，始終面向年輕人，堅持中低階價位，七年間發展成為年出貨量超7000萬支的網路手機品牌，對榮耀的消費者、通路、供應商、合作夥伴及員工的付出、愛護與支援，華為深表感謝。

祝福獨立後的榮耀與股東、合作夥伴和員工一道，踏上新榮耀之路，持續為消費者創造價值，創造一個屬於年輕人的智慧新世界。

品牌 深圳

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