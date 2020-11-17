華為大整併 強攻智慧車

華為擬將手機為主的消費者業務（BG）和智慧汽車業務（BU）合併，並由華為消費者業務CEO余承東擔任總負責人，目前兩個部門在投資層面已經合併，人員和業務上還沒有變化。

外界認為，華為淡出手機業務後，將加速進軍智慧汽車市場，協助企業打造好車。

36氪報導，華為總裁任正非去年5月批准成立智慧汽車解決方案BU，並隸屬於ICT管理委員會管理，任正非當時強調，華為不造車，聚焦ICT技術，成為面向汽車的增量ICT部件供應商，幫助企業造好車。

華為近期進軍智慧汽車領域動作頻頻，華為在10月底發表智慧汽車解決方案品牌HI（Huawei Intelligent）之後，華為進軍汽車步伐明顯加快，余承東日前就率隊到訪北汽ARCFOX總部，與北汽新能源總經理劉宇等人見面，還試乘ARCFOX極狐αT，還試駕ARCFOX極狐研發中的新款車型。

已經上市的ARCFOX極狐旗下首款高階智慧純電休旅車ARCFOX極狐αT，是首批搭載華為新一代MH5000 5G晶片T-BOX的量產車型，被華為視做真正的5G智慧電動汽車出行。

網易汽車報導，其實今年9月26日華為輪值董事長徐直軍、華為智慧汽車解決方案BU總裁王軍，就已現身北京車展ARCFOX極狐αT預售發布會，再到此次余承東於11月9日，拜訪北汽新能源副總經理兼ARCFOX BU總裁于立國，不到兩個月的時間內，雙方高層互動密切。

于立國曾以「十分親密」形容ARCFOX極狐與華為的關係，因此無論是2019年日內瓦車展的品牌發布、上海車展期間的品牌之夜，還是藍谷麥格納工廠新車下線，以及最近的ARCFOX極狐αT預售會和發布會，華為高層出席ARCFOX極狐活動近十次，見證ARCFOX極狐的每一步前進。