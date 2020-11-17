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麥咖啡投資25億 布局大陸市場

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海報導

大陸咖啡市場進入戰國時代，麥當勞旗下咖啡品牌McCafé（麥咖啡），16日在官網宣布，未來三年將投資人民幣25億元，加速布局大陸咖啡市場，預計到2023年麥咖啡將超過4,000家。

麥當勞中國首席執行官張家茵表示，未來將在新店開發、設備升級、人員培訓等方面加大投入，預計三年投資金額約人民幣25億元，目標是讓有麥當勞的地方就有麥咖啡。

麥當勞表示，預計2023年麥咖啡將超過4,000家，今年麥咖啡將率先覆蓋北京、上海、廣州和深圳的麥當勞餐廳，並將於2021年進駐南京、杭州、福州、廈門、天津、成都、蘇州7城市。

目前，麥當勞每年售出約9,000萬杯咖啡，也就是說相當於每10位麥當勞的顧客裡面就有1位會購買咖啡。到今年年底，麥當勞中國市場預計一共有近1,500家麥咖啡，代表這家速食連鎖巨頭，已經成為大陸咖啡市場最重要的品牌之一。

有鑑於有超過80%的銷售都是來自線上訂單，麥咖啡也將進入麥當勞自有及第三方外送平台，目前麥當勞中國的業務平台包括餐廳、外送、麥咖啡、甜品站、得來速等。

而麥當勞的對手肯德基，旗下咖啡品牌K COFFEE日前也涉足大陸即溶咖啡市場，在肯德基微信小程式可以看到，所推出的三款產品均為冷萃凍乾即溶咖啡，分別是甄選伯爵茶咖、桂花風味西達摩、冷萃凍幹西達摩，定價為每盒12粒裝共人民幣69元。

根據中商產業研究院數據顯示，2018年大陸人均咖啡消費量6.2杯，咖啡市場規模人民幣569億元，預計到2023年大陸人均咖啡消費量10.8杯，咖啡市場規模人民幣1,806億元。

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