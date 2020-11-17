阿里巴巴數位農業中心 西安啟動

如同做CT一般，每個蘋果經過酸甜度、光潔度、黴斑等檢測，最後裝箱打單發往市場。阿里巴巴數字（數位）農業集運加工中心（產地倉）16日在西安正式啟動，這也是中國大陸西北地區首個數字農業集運加工中心。

中新社報導，今後大陸西北五省的近百種農產品將匯集於此。產地倉一小時便可將10噸水果分門別類，完成品控、裝箱、打單等諸多流程，效率是傳統的上百倍。

自此，阿里巴巴在中國大陸五大產地倉全部建成，覆蓋18個省份的數字農業流通網絡全線通車。五大產地倉體系形成後，「產地倉+銷地倉」模式將有力升級中國大陸農產品數字化供應鏈。

在數字化轉型的浪潮中，中國大陸農業的供應鏈正在被重構，讓小農戶對接上大市場。今年6月，大陸農業農村部宣布與阿里巴巴集團簽署戰略合作協議，推進數字化在提高鄉村治理水平、壯大農民合作社隊伍、提升農業社會化服務能力方面的發展。這意味著，將有超200萬農民合作社搭上「數字快車」。

阿里巴巴集團副總裁、數字農業事業部總裁侯毅表示，未來中國將從農業大國轉變成數位農業大國。產地倉要解決的是為農產品分級，建立標準，實現農產品到商品的過程。有了這些基礎，才能實現農產品品牌化。

阿里巴巴數字農業全國供應鏈總經理李武昌表示，農業在智慧化數字化的加持下使生產效率倍增，促使產業結構升級和生產組織優化，增強農業產業整體素質，提升資源利用率、勞動生產率和經營管理效率。

中國大陸正在組織編制「十四五」農業農村發展規劃，重點在高標準農田、現代種業、倉儲保鮮冷鏈物流設施、數字農業農村等方面。