聽新聞
test
0:00 / 0:00
廣東對台進出口 增長11.1%
大陸海關總署廣東分署16日發布數據稱，1至10月，廣東省外貿進出口5.68兆元（人民幣，下同），與上一年同期相比（同比）下降1.6%，占大陸全國外貿總值的21.9%；同期廣東對美國的外貿進出口同比增長0.8%；對台灣進出口同比增長11.1%
中新社報導，同期廣東的一般貿易、保稅物流、貿易新業態均實現正增長。前10個月，廣東一般貿易進出口2.92兆元，同比增長2.7%；保稅物流8927億元，同比增長9.4%；加工貿易1.57兆元，同比下降17.3%。此外，跨境電商進出口1047.8億元，同比增長25.1%，市場採購出口2493.8億元，同比大幅增長49.9%。
民營企業進出口增長，比重提升。前10個月，廣東民營企業進出口3.14兆元，增長6.5%，已連續6個月保持增長，占廣東省進出口總值的55.2%。
前五大貿易夥伴中，廣東對東協國家、美國、台灣進出口增長。前10個月，東協國家為廣東第一大貿易夥伴，對其進出口8651.4億元，同比增長7.3%；廣東對台灣進出口同比增長11.1%。
出口防疫物資、「宅經濟」商品增長。前10個月，廣東出口紡織製品（含口罩）1551.1億元，同比增長1.2倍；醫療器械313.5億元，同比增長37.7%；醫藥品129億元，同比增長37.6%；出口電腦及其零部件2233.3億元，同比增長7.5%；家電1792億元，同比增長10.4%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言