雲上文博會 邁入數字化元年

第十六屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會16日首以創新的「雲上文博會」形式舉辦，由「雲開幕、雲展廳、雲招商、雲簽約、雲大數據」五大主要板塊構成，為文化企業搭建免費的展示和交易平台。

香港中通社報導，被譽為「雲上文博會」的中國（深圳）國際文化產業博覽交易會，於11月16日至20日舉行。

2004年至2019年間，文博會成交額從首屆的356.9億元（人民幣，下同）增長至第十五屆約2500億元。今年文博會共有3243家企業（機構）21572件展品參展﹔參展單位較上屆增加931家，同比增長40.3%。

深圳國際文化產業博覽交易會有限公司副董事長、總經理葉建強表示，「雲上文博會」的舉辦，標誌著文博會正式進入數字化元年，借助5G、視頻直播、VR等新技術，壯大「中國文化產業第一展會」的體量。

展會期間通過B2B展覽模式和「5天×24小時」不間斷集中展示推送信息，為交易雙方提供誠信背景信息，在網上營造雙方互信的貿易洽談環境。

葉建強說，今年文博會有40餘家大陸央企、100多家上市企業、38家文化企業30強的龍頭文化企業參展，並在業態著力提高數字文化、創意文化等新業態企業比例。從參展內容來看，三成以上展品和項目首次亮相文博會。