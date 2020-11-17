10月房價降溫 70城僅45城調漲

10月份，中國大陸大中城市房價出現明顯的降溫跡象。大陸國家統計局16日發布的數據顯示，10月份中國大陸70個大中城市中，45個城市新建商品住宅價格環比上漲，19個城市價格環比下跌，6個城市持平。

據中新社報導，值得注意的是，10月份，新房價格環比上漲的城市數量比9月份減少10個，下跌城市數量增加11個。漲價城市數量減少的同時，各線城市房價環比漲幅總體收窄。

大陸官方數據顯示，10月份，中國大陸4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點。31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.2個百分點。35個三線城市新建商品住宅價格環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.3個百分點。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，10月份大陸70個城市新建商品住宅價格平均環比漲幅為0.2%，平均同比漲幅為4.2%。與上月相比，環比和同比漲幅均有所收窄。

中原地產首席分析師張大偉認為，相比8月、9月份，10月房價上漲速度明顯下降。調控政策升級和供應量增加是房價漲速放緩的主要原因。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，需求疲軟疊加密集調控下預期不強，導致10月份房價漲幅進一步收窄，當月70城商品住宅銷售價格環比漲幅平均在1%以下。

據該機構統計，10月重點18城鏈家二手房實際成交量與9月基本持平，而且近兩月的月均成交較6月-8月下降11%；新房方面，今年10月新房成交量環比下滑13.7%，幅度超過去年，需求乏力。

許小樂指出，11月以來，房地產調控的「一城一策」持續深化，並進一步向三四線城市深入。未來，房價漲幅仍大、市場熱度仍高的城市推出約束市場供需兩端的政策機率大。