兩岸茶博會登場 台企89家參展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第十四屆海峽兩岸茶業博覽會16日在福建武夷山市舉行，展會借助互聯網創新打造「雲上茶博會」，讓更多的茶企、茶愛好者參與。（新華社）
第十四屆海峽兩岸茶業博覽會16日在福建武夷山市舉行，展會借助互聯網創新打造「雲上茶博會」，讓更多的茶企、茶愛好者參與。（新華社）

第十四屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）16日在福建南平武夷山市開幕，吸引811家企業參展，其中台企89家。

中新社報導，作為規模最大的海峽兩岸茶業博覽會，茶博會重點突出海峽兩岸合作交流、產業融合發展、產品貿易成果。本屆海峽兩岸茶業博覽會主辦單位10個，其中台灣方面占了5個；再度設立台灣館，台商台企參展參會踴躍，台灣館110個展位被預訂一空，參展企業89家。

出席開幕式的大陸全國台企聯常務副會長林易陞說，海峽兩岸茶業博覽會無疑是擴大兩岸經貿合作的重要平台，每一屆茶博會都設置台灣館，給台灣茶農茶商提供一定數量的展位。他希望參加本屆茶博會的台灣茶農茶商能把握這一有利機會，與大陸茶界專家多交流、互借鑑，共同推動兩岸經貿與文化合作。

今年是台灣高雄市世茂會展協會理事長何玲玲參加茶博會的第十個年頭，「茶博會每年給台灣中小企業提供很好的機會」，她希望台灣茶農除了帶回訂單，還能向福建當地的茶行業專家討教營銷方面的經驗。

「『茶』字拆開，就是人在草木間。」中共南平市委書記袁毅表示，自古茶便是促進交流交往的重要媒介，本屆茶博會繼續秉持「緣聚武夷、茶和天下」的理念，以茶為媒、以茶促融，用武夷「一片葉」深化兩岸「一家親」，促進南平與台灣深度融合發展。

本屆茶博會首次啟用茶旅小鎮會展中心，展覽面積4.5萬平方公尺，標準展位1800個；通過線上線下聯動，同步打造「雲上茶博會」，實現即時互動交流、線上茶文化體驗、互聯網鬥茶，讓更多的茶企、茶愛好者參與茶博會。

福建 台商

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