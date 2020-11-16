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京東Q3收入、淨利潤回落 但增長逾1億名用戶大爆發
京東集團16日發布截至9月30日的未經審計2020財年第三季業績。第三季財報顯示，京東淨收入為1742億（人民幣，下同），較去年同期增長29.2%，低於第二季的2011億元；非美國通用會計準則下歸屬於普通股股東淨利潤為56億元，較去年同期增長80.1%，較第二季的59億元減少5%。
澎湃新聞報導，雖然收入和淨利潤有所回落，但京東活躍用戶數仍保持高增長，截至9月30日，京東過去12個月的活躍購買用戶數較去年同期的3.344億增長32.1%至4.416億，一年淨增超過1億名活躍用戶。京東指出，淨增加的1億多名活躍用戶中，有接近80%來自於大陸下沉新興市場。
此外，第三季京東集團的庫存周轉天數已進一步降至34天，創下公司上市以來的最好水準。
京東集團董事會主席兼CEO劉強東在財報中表示，「如今，中國正逐步從新冠疫情的影響中走出，我們很高興地看到，依託於京東在線上和線下的供應鏈基礎設施，我們的商業合作夥伴得以迅速從疫情中恢復。京東的品牌形象也更加深入人心，過去一年中新增超1億活躍用戶。」
劉強東指出，面對疫情帶來的各種不確定性，京東第三季積極擴大就業規模，確保持續為用戶提供優質的購物體驗，同時更好地服務於商業夥伴。期待京東將繼續發揮供應鏈技術的領先優勢，不斷將數位技術與實體經濟深度融合，回饋社會。
據了解，截至9月30日，京東體系上市公司及非上市公司員工數已超過32萬人，僅在今年疫情以來就增加6萬名員工，同時還透過產業鏈間接帶動大陸全國就業人數超過1800萬。
稍早前，京東物流宣布，為應對年底物流旺季，將在現有20多萬人的物流大軍規模下，再次擴招1萬5000人，職位包括基層管理者以及倉儲員、分揀員、快遞員、駕駛員等。
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