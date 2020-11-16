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爆危機！BMW大陸合資夥伴華晨汽車 證實收到破產重整通知書

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華晨汽車集團發布最新公告指出，公司於近日收到瀋陽市中級法院送達的破產重整通知書。圖／取自新浪網
華晨汽車集團發布最新公告指出，公司於近日收到瀋陽市中級法院送達的破產重整通知書。圖／取自新浪網

德國豪華車企BMW的大陸合資夥伴華晨汽車集團驚爆破產危機。華晨汽車集團發布最新公告指出，公司於13日收到瀋陽市中級法院送達的破產重整通知書，但是否進入重整程序尚存在不確定性。

大陸自媒體報導，華晨集團發布的2020年債券半年報數據顯示，其總負債1328.44億人民幣，資產負債率高達71.4%，這份負債超過1300億人民幣的債券半年報引起業業熱議。

路透報導，公告指出，根據該通知書，債權人以公司不能清償到期債務且資產不足以清償全部債務，具有較高重整價值為由，申請法院對公司進行重整。

公告並提示風險指出，截至公告日，公司尚未收到法院關於債權人申請公司重整事項的受理裁定書，債權人提出的重整申請是否被法院受理，以及公司是否進入重整程序尚存在不確定性。

中國企業破產重整案件信息網13日公布，格致汽車科技股份有限公司向遼寧省瀋陽市中級法院申請對華晨汽車集團控股有限公司重整，案件編號（2020）遼01破申27號。不過，該網站並未進一步披露詳情。

華晨集團之前出現債券違約，且因提前畫轉股份避免核心資產被凍結而被市場質疑其「逃廢債」；加上上周河南國資委旗下的國企「永城煤電」無徵兆突現債券違約，市場對大陸國企信心崩塌，恐慌情緒也隨之蔓延至一二級市場。

破產 債務 BMW

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