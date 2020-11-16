陸統計局：陸Q4經濟增長會比Q3快

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉16日表示，下階段大陸經濟持續恢復的有利條件比較多，第四季經濟增長會比第三季快。付凌暉還指出，大陸價格情勢沒有根本性變化，但後續是否會通縮需要觀察，同時，儘管國際面臨不確定性，但大陸進出口貿易優於全球整體情況。

路透報導，付凌暉指出，10月大陸經濟延續了穩定恢復的態勢，經濟的增長面在拓展，恢復過程中的不平衡狀況在改善，增長的勢頭進一步鞏固。

付凌暉說，從數據變化中也要看到，大陸前期經濟運行一些不平衡的狀況得到了改善，從需求來看，前期由投資帶動的特徵比較明顯，這個月大陸消費的跟進在恢復，這對經濟的持續性有很好的帶動；從生產來看，前期大陸工業增長比較快，這個月大陸服務業增長也在回升，生產帶動的平衡性也在改善。

但也要看到，目前國際情勢仍然比較複雜，全球疫情還在蔓延，歐美一些國家疫情二次衝擊的風險在上升，世界經濟復甦的步伐蒙上了一層陰影。從大陸國內來看，經濟還處在恢復進程中，一些行業和企業還比較困難，一些長期積累的結構性矛盾比較突出，鞏固經濟持續發展的基礎還需努力。

10月分，大陸工業增速6.9%，較去年同期高出2.2個百分點。規模以上41個大類行業當中有34個行業實現了增長，占全部行業的8成以上；在統計的612種主要工業產品產量當中有427種實現了增長，占全部工業產品的比重接近7成。

服務業增長明顯加快，10月大陸服務業生產指數較去年同期增長7.4%，較上月加快2個百分點，明顯回升，且7.4%的增速比去年同期快0.8個百分點，構成服務業生產指數的8個大類行業當中，有7個實現增長，其中5個行業的指數增速比上月加快。

此外，大陸消費和投資企穩回暖。從消費情況來看，10月限額以上商品零售額18個大類當中有17個實現了增長，其中有九個大類保持兩位數增長；投資方面，無論是房地產投資還是基礎設施投資、製造業投資，都在回升。

大陸發展的新動能也在持續增強。新產業快速增長，前10個月，大陸高技術製造業增加值較去年同期增長5.9%，明顯快於規模以上工業的增長；高技術產業投資較去年同期增長9.7%，繼續保持較快增長。