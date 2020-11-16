陸經濟數據樂觀、RCEP簽署 滬指收漲逾1%

大陸周一發布多項數據表明經濟持續復甦，且大陸推動的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）昨簽署，提振市場人氣。滬指16日收升1.11%報3,346.97點。

滬深300指數今收漲0.97%至4,904.17點。創業板指數收漲0.21%，上證科創板50成份指數收漲0.7%。

大陸10月經濟持續恢復增長，工業超預期快速擴張，消費和投資增速雙雙刷新年內高點。前期經濟運行中一些不平衡狀況亦得到改善，消費跟進恢復、服務業增長也在回升，大陸第4季增速較第3季將加快。

路透報導，但消費仍不及預期，表明需求依然相對滯後；投資領域還是房地產一枝獨秀，基建投資累計增速乏力，製造業投資、民間投資均未回正，表明市場主體觀望心態和憂慮仍存。此外，冬季新冠肺炎疫情可能重燃帶來不確定性，意味著大陸經濟復甦基礎仍需持續鞏固。

原材料股周一引領大盤漲勢，滬深300材料指數大漲3.8%，今年以來已經上漲31%。

另一利多消息，經過長達八年的磋商，包含大陸、日本和韓國等15國在內的RCEP周日在東亞合作領導人系列會議期間正式簽署。這是世界上人口數量最多的自貿區，也是全球規模最大的自由貿易協定。