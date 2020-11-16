任正非喊華為6G領先全球 卻被這科技聯盟排擠

5G網路尚未普及，6G競爭超前部署，美國電訊標準組織ATIS成立「Next G Alliance」，近日宣布蘋果、Google等科技巨頭為11個創始成員，並於16日舉行首次會議。而大陸電信設備龍頭華為未能加入該聯盟。

香港經濟日報報導，受美國禁令封殺，華為、中興通訊，均未能加入該聯盟。華為創辦人任正非曾表示，華為的6G研究領先世界，預估十年以內投入使用。

ATIS宣布「Next G Alliance」新增11個創始成員，分別是蘋果（Apple）、Charter、思科（Cisco），谷歌（Google）、Hewlett Packard Enterprise、英特爾（Intel）、Keysight Technologies、LG Electronics、Mavenir、MITER和VMware。

其他創始成員包括微軟（Microsoft）、Facebook、諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）、高通（Qualcomm）、三星（Samsung）等。

ATIS聲明稱，「Next G Alliance」主要為北美未來行動技術創新的市場奠定基礎，並在5G進化和6G發展中建立北美地區的領導地位。聯盟主要工作包括研發、製造、標準化及市場準備的整個生命周期。聯盟周一的首次會議，將確定聯盟的整體方向及戰略。

ATIS行政總裁米勒（Susan Miller）表示，儘管華為在電訊領域處於領先地位，但未獲參加該聯盟。如果企業遭美國聯邦政府排除在合約外，不能成為聯盟創始成員。