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陸星巴克創新產業園動工 總投資追加至47.3億元

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
星巴克咖啡創新產業園16日在江蘇昆山動工。圖/江蘇經濟報
星巴克咖啡創新產業園16日在江蘇昆山動工。圖/江蘇經濟報

星巴克咖啡創新產業園，16日在江蘇昆山動工，總投資從之前宣布一期投資人民幣9億元，追加至近人民幣11億（新台幣47.3億元）。

這代表在簽約8個月後，以星巴克亞太首座咖啡烘焙工廠為核心主體的項目快速取得突破性進展，該項目也是星巴克在美國之外最大的生產性戰略投資。

今年3月，星巴克宣布在大陸打造一個集咖啡烘焙與智慧化倉儲物流於一體的咖啡創新產業園，計畫2022年落成，一期專案將投資約人民幣9億元，用於建設該園區的核心主體「咖啡烘焙工廠」。

江蘇經濟報報導，星巴克全球執行副總裁、星巴克中國董事長兼首席執行官王靜瑛表示，該專案的動工將進一步完善星巴克在大陸的咖啡產業鏈布局，並將業務提升到一個「嶄新的高度」。

星巴克全資投建的咖啡烘焙工廠，目的打造「業內首家全產業鏈的咖啡創新產業基地」，功能涵蓋咖啡豆進出口、烘焙、包裝、儲存、物流配送、分銷以及咖啡烘焙相關培训，也就是將負責烘焙來自大陸及全球各個咖啡產區的咖啡豆，充分滿足星巴克大陸所有零售門市對咖啡品質的需求。

新京報報導，園區將使用智慧烘焙生產和物流配送體系，最大限度地提升咖啡烘焙產能和能源效率，具體來說，將依託資訊化手段即時收集和分析的烘焙生產資料，用於預測和保障產業園的日常維護保養需求；立體結構的生豆存貯倉庫，將比傳統儲存空間節省4倍。

目前，星巴克在全球共有6家咖啡烘焙工廠，其中5家位於美國，1家位於荷蘭，該產業園的新烘焙工廠投產後，大陸將成為星巴克全球烘焙網路的重要一環。

截至目前，星巴克在大陸近190個城市，已擁有超過4,700家門市，在剛過去的2020第四財季也創造出全新的季度開店紀錄，期內大陸淨增門市259家，也就是幾乎每天新開近三家門市。

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