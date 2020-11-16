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陸10月規模以上工業年增6.9% 消費零售增4.3%
大陸國家統計局16日公布，10月規模以上工業增加值年增6.9%，優於預期；社會消費品零售總額年增4.3%，雖不如預期，但仍刷新年內高點。上月工業和社消增速分別為6.9%和3.3%。
路透報導，數據顯示，前十月固定資產投資年增1.8%，高於路透調查預估中值1.6%，亦為年內最高水平。期內，民間固定資產投資年降0.7%，基礎設施和製造業投資分別為增長0.7%和下降5.3%，房地產開發投資增長6.3%。
大陸10月工業、投資和消費分別月增0.78%、3.22%和0.68%。
大陸國家統計局新聞稿稱，10月經濟持續恢復增長，國內經濟仍處在恢復進程中，但經濟全面恢復仍面臨諸多挑戰，下階段要加快構建新發展格局，守住「六保」底線、夯實「六穩」基礎，以改革創新激發新動能，以擴大開放培育新優勢，確保全面建成小康社會圓滿收官。
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