陸統計局：大陸經濟復甦呈4大特點

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉16日談大陸10月國民經濟運行情況，前三季，大陸經濟累計增速首次轉正，從10月的情況來看，國民經濟繼續延續穩定恢復的態勢，並呈現四大特點。

北京日報報導，付凌暉分析，第一，工業和服務業運行平穩較快增長。工業增長繼續保持在較高的速度，10月規模以上工業年增6.9%，增速與9月持平。服務業增長明顯加快，10月服務業生產指數年增7.4%，比9月增2個百分點，明顯回升，而且7.4%的增速比去年同期快0.8個百分點。

第二，消費和投資企穩回暖。10月，社會消費品零售總額年增4.3%，增速比9月加快1個百分點。1至10月，投資年增1.8%，比1至9月加快1個百分點。

第三，生產要素趨於活躍。人員流動繼續恢復，10月隨著生產生活秩序的恢復，人員的流動是在加快的。10月，全社會客運量降幅明顯收窄，十一期間，大陸遊客數量已經恢復到去年同期的七成以上。

第四，發展的新動能在持續增強。新產業快速增長，前十月，高技術製造業增加值年增5.9%，明顯快於規模以上工業的增長。在疫情衝擊下，一些企業加快轉型，持續向線上線下結合轉變。前10個月，實物商品網上零售額年增16%，繼續加快。此外，隨著市場需求的帶動，前十月，工業機器人產量年增20%以上，如智慧手表、3D列印設備，都保持較快增長。