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美限制投資陸企 陸商務部批泛化國安概念、無端打壓

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸商務部16日回應，中方已多次就美方無端打壓大陸企業問題表明嚴正立場。美方罔顧事實，認定大陸有關企業為軍方控制企業，既缺乏依據。路透
大陸商務部16日回應，中方已多次就美方無端打壓大陸企業問題表明嚴正立場。美方罔顧事實，認定大陸有關企業為軍方控制企業，既缺乏依據。路透

針對美方禁止美國投資者對部分大陸企業投資，大陸商務部16日回應，中方已多次就美方無端打壓大陸企業問題表明嚴正立場；美方罔顧事實，認定大陸有關企業為軍方控制企業，既缺乏依據，也不符合法理，中方對此堅決反對。

據澎湃新聞報導，大陸商務部表示，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定大陸企業，嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則。

大陸商務部稱，中美經濟合作的本質是互利共贏。全球化時代各國利益深度交融，近年來，大陸資本市場日益受到包括美國在內的全球投資者的青睞，這體現了國際投資者對中國經濟發展穩中向好的信心和對大陸資本市場深化改革開放的認可。

大陸商務部表示，美方一些人動輒以所謂國家安全為由，人為地對美國投資者進入中國市場設置障礙，甚至將其政治化，這不符合經濟規律，只會使企業錯失發展的良機，損害投資者利益。少數政客的行為壓制不了市場的力量。

大陸商務部指出，大陸企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守相關國家法律法規，始終堅持市場化、法治化原則。大陸企業將繼續與各國在尊重市場規則和有關法律基礎上開展互利互惠合作。

中方敦促美方停止對大陸企業的無理打壓，為大陸企業在美正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。

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