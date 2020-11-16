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大陸一線城新屋房價10月年漲4.1%
大陸國家統計局16日公布數據，10月，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年漲4.1%和8.0%，漲幅比9月分別擴大0.2和0.6個百分點。
公告稱，10月二線城市新建商品住宅銷售價格年漲4.4%，漲幅比9月回落0.4個百分點；二手住宅銷售價格年漲2.1%，漲幅比9月微擴0.1個百分點。
三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年漲4.0%和1.5%，漲幅比9月分別回落0.4和0.2個百分點，均已連續19個月相同或回落。
初步測算，10月，四個一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.3%，漲幅比9月回落0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.2%、0.3%、0.5%和0.2%。
二手住宅銷售價格月漲0.5%，漲幅比9月回落0.4個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.4%、0.5%、0.6%和0.9%。
大陸國家統計局表示，10月70大中城市中有45城新建商品住宅價格比9月上漲，9月為55城；揚州漲幅0.9%領跑，北上廣深分別漲0.2%、漲0.3%、漲0.5%、漲0.2%。
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