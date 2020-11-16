高交會閉幕 黑科技吸45萬人參觀

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
有「中國科技第一展」之稱的第二十二屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱高交會）十五日在深圳閉幕。圖為參展商展示可下潛深度約150米的水下機器人。（中新社）
有「中國科技第一展」之稱的第二十二屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱高交會）十五日在深圳閉幕。圖為參展商展示可下潛深度約150米的水下機器人。（中新社）

11月15日，為期五天的第二十二屆中國國際高新技術成果交易會在深圳會展中心閉幕，本屆高交會上，3300多家海內外展商帶來了近萬個「黑科技」項目，據統計，累計約45.1萬人次觀眾現場參觀大會。

新華社報導，在第二十二屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱高交會）上，一款基於機器聽覺的智能質檢儀器受關注。昇騰技術的研發人員結合人工智能、雲計算、機器聽覺等技術，為檢測儀器裝上「順風耳」，生產工藝的瑕疵更易被發現。

成立於2018年的昇騰技術公司是一家港資企業，在深圳、香港設立團隊。目前香港團隊主要負責海外合作和商務工作，深圳團隊側重技術研發，兩個團隊利用深港各自的優勢雙向聯動。

「我們的設備已經在一些汽車製造企業的質檢過程中發揮作用。公司下一步的目標，就是立足深港，向整個大灣區拓展業務。」昇騰技術首席技術官李志峰說。

本屆高交會上，3300多家海內外展商帶來了近萬個「黑科技」項目，像昇騰技術一樣帶有「灣區基因」的項目還有很多。來自香港多個高校的產學研項目就吸引不少觀眾駐足。

香港理工大學在智慧城市建設方面有著多年學術積累。如今，研究人員正在把測繪、地理信息、遙感等領域的最新科研成果集成到統一的大數據平台上，為香港、深圳等大灣區城市的管理帶來「智慧大腦」。

據項目參與人、香港理工大學助理教授朱孝林介紹，香港理工大學和深圳市福田區聯合成立了智慧城市研究機構，福田區提供免費辦公場地和科研經費，雙方共同致力於智慧城市前沿技術研究和技術轉移。

香港理工大學 深圳

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