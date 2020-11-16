清華魏少軍：集成電路要規律發展

清華大學教授、中國半導體行業協會副理事長魏少軍15日在北京表示，集成電路產業發展要尊重產業發展規律，克服急功近利式的冒進發展。

中新社報導，目前，大陸各地投資建廠熱情高漲，但一批項目面臨爛尾停工，引發市場關注。在當日舉辦的第二屆中國互聯網基礎資源大會上，魏少軍表示，大陸地方政府想通過集成電路招商引資的想法可以理解，但集成電路產業發展需要尊重客觀規律。

魏少軍表示，以產品為中心審視中國大陸半導體產業的五大板塊，中國大陸的芯片設計跟美國水平差不多，主要的麻煩在芯片製造，製造主要卡在材料上，芯片材料和設備目前應該給予重點支持。

魏少軍認為，美國對中國大陸企業的打壓引發供應鏈的重組，此外，「需求旺盛，供給不足」意味著龐大的發展空間，這些都是中國大陸芯片產業的發展機遇。