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印尼雅萬高鐵 首座逾千米隧道貫通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
11月15日，印尼雅萬高鐵7號隧道順利貫通，這是雅萬高鐵全線貫通的首座千米以上隧道。圖為工作人員對隧道口進行加固。（中新社）
11月15日，印尼雅萬高鐵7號隧道順利貫通，這是雅萬高鐵全線貫通的首座千米以上隧道。圖為工作人員對隧道口進行加固。（中新社）

印尼雅萬高鐵7號隧道15日順利貫通。這是雅萬高鐵全線貫通的首座千米以上隧道，是雅萬高鐵建設取得的又一重要階段性進展。

中新社報導，中印尼高鐵合資公司(KCIC)董事長詹德拉、監事會主席撒哈拉，雅萬高鐵承包商聯合體指揮長蕭頌新，中國中鐵印尼雅萬高鐵項目部副總經理王外存、一分部常務副指揮長劉曉棟出席當天在7號隧道施工現場舉行的貫通儀式。

由中國中鐵印尼雅萬高鐵項目部承建的7號隧道全長1285公尺，洞身地質為黏土、泥岩、安山岩。自開工建設以來，工程技術人員根據不同地段特點，採用多種工法保證施工進度和施工安全，克服諸多困難，實現全隧提前順利貫通。隧道施工過程中還培養了260名印尼技術工人。

這是繼2019年5月11日瓦利尼隧道和2020年3月12日5號隧道貫通後，中國中鐵印尼雅萬高鐵項目部貫通的第三座隧道，也是雅萬高鐵全線貫通的首座千米以上隧道。

連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆的雅萬高鐵全長142.3公里，是中國大陸高鐵全系統、全要素、全生產鏈走出國門第一單，也是印尼國家戰略項目和「一帶一路」倡議標誌性工程。該項目設計時速350公里。建成通車後，從雅加達至萬隆時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘左右。

高鐵 印尼 雅加達

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