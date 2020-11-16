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AI主播會帶貨 雙11業績不輸人

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸直播帶貨流行，圖為一家珍珠首飾企業的工作人員在進行線上直播。（新華社）
大陸直播帶貨流行，圖為一家珍珠首飾企業的工作人員在進行線上直播。（新華社）

「雙十一」期間，AI虛擬主播現身直播間，替代真人主播帶貨。AI主播形神兼備，聲音、情緒、動作接近真人，不僅能聽會說，還會跳舞、說唱，和千萬名消費者實時互動、介紹商品。

新華社報導，直播已成電商等領域的標配（標準配備），由於真人主播成本高、在線時間有限，由人工智能驅動的虛擬主播將成為很好的替代方案。「雙十一」期間，飛利浦、歐萊雅、聯合利華和歐舒丹等國際品牌使用了AI主播帶貨。

飛利浦有6家核心店舖開通了虛擬主播功能，嘗試真人與虛擬主播相結合，保證店舖直播間24小時不間斷直播，延長了服務和銷售時間。

「上線AI主播後，直播間每天的觀看人數紀錄都不斷刷新，最高達到近8萬觀看人次。在某些核心指標上AI主播甚至和真人主播不相上下。」飛利浦天貓平台負責人向靜說。

開發AI主播的阿里巴巴達摩院透露，這款主播融合了達摩院最前沿的認知智能和感知智能技術，其表情動作、直播內容可以根據直播情況實時變化。比如，當虛擬主播喊出「OMG」時，會配合展現相應的嘴型、表情和肢體語言動作，顯示驚訝的神態。

在食品品牌三隻松鼠的直播間，每當真人主播下播，一個可愛的短髮卡通女孩就會接管直播間，熟練地向顧客介紹店裡的各色堅果和零食。

「在虛擬主播的幫助下，11月1日到3日，我們完成了800萬元的天貓直播銷售額。」三隻松鼠直播負責人劉書財說，AI主播的業績幾乎與一名真人主播相當。

劉書財透露，下一步計畫借助達摩院技術孵化一批三隻松鼠的IP卡通形象，成為未來的虛擬主播，探索公司品牌營銷的更多可能。

達摩院智能服務團隊負責人趙昆表示：「虛擬主播背後是一套複雜的算法和工程體系，涵蓋了視覺、語音、自然語言處理等多模態融合算法，這是機器能夠和人自然溝通的基礎；未來，我們會繼續將這套人機交互技術應用到金融、教育、醫療等領域。」

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