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習近平強調：要推動長江經濟帶高質量發展

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家主席習近平近日強調，要推動長江經濟帶高品質發展。（圖／取自新華網）
大陸國家主席習近平近日強調，要推動長江經濟帶高品質發展。（圖／取自新華網）

大陸國家主席習近平近日強調，要推動長江經濟帶高品質發展，構築高水準對外開放新高地，塑造創新驅動發展新優勢，使得長江經濟帶成為暢通大陸國內國際雙循環主動脈、引領經濟高品質發展主力軍。

新華社報導，習近平14日在江蘇省南京市主持召開的全面推動長江經濟帶發展座談會上指出，長江經濟帶覆蓋沿江11省市，橫跨大陸東中西三大板塊，人口規模和經濟量占據大陸全國「半壁江山」，生態地位突出、發展潛力巨大，應在踐行新發展理念、構建新發展格局、推動高品質發展中發揮重要作用。

習近平強調，要推進暢通大陸國內大循環，在全國發展大局中明確自我發展定位，探索有利於推進暢通大陸國內大循環的有效途徑；要推進上中下游協同聯動發展，強化生態環境、基礎設施、公共服務共建共享，引導下游地區資金、技術、勞動密集型產業向中上游地區有序轉移，留住產業鏈關鍵環節；要增強城市防洪排澇能力；要提高人民收入水準，加大就業、教育、社保、醫療投入力度，促進便利共享，扎實推動共同富裕。

習近平也指出，要統籌沿海沿江沿邊和內陸開放，加快培育更多內陸開放高地，提升沿邊開放水準，實現高品質引進來和高水準走出去，推動貿易創新發展，更高品質利用外資；要完善自由貿易試驗區布局，建設更高水準開放型經濟新體制；沿江省市要在大陸國內國際雙循環相互促進的新發展格局中找準各自定位，主動向全球開放市場；要推動長江經濟帶發展和共建「一帶一路」的融合，加快長江經濟帶上的「一帶一路」戰略支點建設，擴大投資和貿易。

習近平更強調，要勇於創新，堅持把經濟發展的著力點放在實體經濟上，圍繞產業基礎高級化、產業鏈現代化，發揮協同聯動的整體優勢，全面塑造創新驅動發展新優勢；加快突破一批關鍵核心技術，強化關鍵環節、關鍵領域、關鍵產品的保障能力；要推動科技創新中心和綜合性國家實驗室建設，提升原始創新能力和水準；要強化企業創新主體地位，打造有國際競爭力的先進製造業集群，打造自主可控、安全高效並為大陸全國服務的產業鏈。

值得注意的是，習近平還提到，要高度重視糧食安全問題。

實體經濟 習近平 一帶一路

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