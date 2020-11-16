東方美谷化妝品大會 發布藍皮書

位於上海奉賢的東方美谷，聚集了超過上海四分之一的化妝品企業，銷售額占全上海40％，已形成中國大陸規模最大的美麗健康產業集群。

中新社報導，2020東方美谷國際化妝品大會14日開幕。近10個國家和地區化妝品領域的協會、企業在線上線下聚集圍繞「美麗世界．全球共享」主題，共話化妝品行業發展新趨勢。大會邀請28家國際企業、146家大陸企業參會。全球美妝百強企業前十強悉數到場。

當日上海市長龔正開啟東方美谷雲上展廳，將集中展示美谷企業整體形象和品牌實力。

2020年，是東方美谷誕生的第五個年頭，據統計，已有700多家實業型企業，3000多個美麗健康品牌在此扎根。奉賢區委書記莊木弟表示，今年前三季度，「東方美谷」美麗健康實體型企業新增40餘家，商品銷售額同比增長11.1%，規上服務業利潤同比增長200%。

今年3月，資生堂集團與東方美谷簽訂戰略合作協議，成入駐東方美谷首家世界級化妝品企業。開幕式上，資生堂集團可持續發展研發中心正式落戶，將為東方美谷發展注入新的創新動力。

同日，奉賢區人民政府與歐萊雅（中國）有限公司簽訂合作協議書，合作共建「BIGBANG美妝科技訓練營」。歐萊雅中國總裁兼首席執行官費博瑞表示：「歐萊雅希望攜手東方美谷共同推動其區域產業集聚與轉型升級，助力東方美谷打造國際化妝品行業核心承載區高峰」。

大會此次設立五個系列論壇，與會嘉賓就化妝品品牌如何壯大，後疫情時代的美妝行業如何開闢市場，化妝品科技如何創新等問題，探討交流。「2020東方美谷藍皮書」同日發布。