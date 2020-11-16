台企台商齊聚武漢 簽4合作協定

「台企台商荊楚行，共建兩岸合作區」大會，13日在武漢舉行；大陸國台辦副主任裴金佳致辭表示，當前，大陸克服疫情影響，經濟率先恢復穩定增長，兩岸經貿穩中有進。事實證明，兩岸經濟合作只會愈來愈緊密，兩岸同胞情誼只會愈來愈深厚，兩岸融合發展大勢不可阻擋。從發展態勢和政策環境、市場潛力看，大陸都是台商台企投資興業的最佳選擇和最大機遇。

裴金佳指出，「十四五」期間，大陸將以高品質發展為主題，堅持貫徹新發展理念，邁出改革開放新步伐，形成更高水準開放型經濟新體制。大陸將堅持以人民為中心的發展理念，落實、落細、持續完善促進兩岸交流合作、保障台灣同胞的利益福祉、深化兩岸融合發展的制度安排和政策措施，為台胞台企在大陸發展創造更好條件，提供更優質服務。

裴金佳說，湖北海峽兩岸產業合作區地理位置優越，科研人才豐富，產業特色突出，與台灣產業合作基礎扎實。「隨著中央和有關部門支持湖北政策措施落地見效，湖北營商環境將進一步優化，重振勢頭將更加強勁。希望廣大台商台企把握商機，積極參加湖北疫後重振和高品質發展」。

湖北省副省長趙海山表示，儘管遭受疫情衝擊，但湖北經濟社會發展長期向好、穩中向好的基本面沒有改變，發展的綜合優勢沒有改變，在全大陸大局和區域發展中的重要地位也沒有改變。大數據、人工智慧、5G、「光芯屏端網」等新技術新產業加快推進。台灣在新技術新產業上有資金、技術、人才優勢，深化鄂台產業合作，大有可為。湖北將持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，當好「店小二」，為台資企業在湖北發展，提供更好的環境和更大平台。

活動現場舉行項目簽約儀式。湖北省台辦與大陸全國台企聯簽訂共建產業合作區合作備忘錄，與大陸國家開發銀行湖北省分行、中國進出口銀行湖北省分行、中國光大銀行武漢分行，分別簽訂「支持海峽兩岸產業合作區（湖北）暨台資專案高品質發展合作協定」，「進一步促進在鄂台資企業高品質發展合作協定」，「進一步優化在鄂台企台胞金融服務合作協定」4項合作協定，線上線下簽約專案19個，涉及生物醫藥、電子資訊、精密製造、智慧物流等多產業，投資總額213.3億元人民幣。