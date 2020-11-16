美國GE醫療 擴大大陸投資

美國醫學成像、數字醫療技術提供商通用電氣（GE）醫療15日宣布，其在中國大陸市場最高端的256排Revolution CT生產線在位於北京經濟技術開發區的航衛通用電氣（GE航衛）工廠正式投產，擴展超高端CT產線，進一步擴大在中國大陸的投資。

中新社報導，迄今GE航衛工廠所在的GE醫療北京影像設備製造基地已發展成為GE全球最大的設備製造基地，供貨全球100多個國家和地區。

GE醫療中國總裁兼首席執行官張軼昊表示，隨著超高端CT生產線落地北京工廠，GE醫療全鏈條、全系列全線產品的全面大陸國產戰略將再上新台階。

此次這條超高端CT生產線投產，對上下游產業鏈、供應鏈帶動和升級作用也將逐漸凸顯。未來幾年，GE醫療北京工廠將漸加大高端CT機關鍵部件的大陸國產化採購，帶動大陸供應鏈向世界頂級特種金屬加工的質量和管理水平加速邁進。

GE醫療北京基地的供應鏈遍布全球，主流產品的零部件大陸國產化率已達85%，為國際醫療品牌在中國大陸市場的持續投入和深度運營模式帶來示範效應。