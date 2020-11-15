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陸商務部：RCEP建中日自貿關係 自貿覆蓋27%提升至35%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文15日表示，大陸與RCEP區域內其他自貿夥伴的貿易占全部貿易覆蓋率將由目前27%提升到35%。（圖／取自中新網）
大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文15日表示，大陸與RCEP區域內其他自貿夥伴的貿易占全部貿易覆蓋率將由目前27%提升到35%。（圖／取自中新網）

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文15日表示，透過區域全面經濟夥伴協定（RCEP）新建立中日自貿關係，大陸與RCEP區域內其他自貿夥伴的貿易占全部貿易覆蓋率將由目前的27%提升到35%，有利於穩定外貿、外資。

央視新聞報導，王受文表示，RCEP不僅是目前全球最大自貿協定，還是一個全面、現代、高品質和互惠的自貿協定。具體來看，貨物貿易零關稅產品數整體超過90%；服務貿易和投資開放水準明顯高於原有的「10+1」自貿協定。同時，RCEP新增了中日、日韓兩對重要國家間的自貿關係，使區域內自由貿易程度顯著提升。

RCEP是全面的協定。它涵蓋20個章節，既包括貨物貿易、服務貿易、投資等市場准入，也包括貿易便利化、智慧財產權、電子商務、競爭政策、政府採購等大量規則內容，可以說協定涵蓋了貿易投資自由化和便利化的各個方面。

王受文更表示，RCEP協定簽署是東亞區域經濟一體化新的里程碑。RCEP現有15個成員國總人口、經濟體量、貿易總額均占全球總量約30%，意味著全球約三分之一的經濟體量形成一體化大市場，這將有力提振區域貿易投資信心，加強產業鏈供應鏈，提升各方合作抗疫的能力，助推各國經濟復甦，並促進當地長期繁榮發展。同時，RCEP也將為亞太自貿區（FTAAP）進程提供實現路徑和有力推動。

王受文指出，RCEP以實際行動支持貿易投資自由化、便利化，將提振全球經濟的信心。RCEP的簽署表明各成員均承諾降低關稅、開放市場、減少標準壁壘，發出了反對單邊主義和保護主義的強烈信號，有力支持了自由貿易和多邊貿易體制，有助於對全球經濟形成正向預期，拉動全球經濟疫後復甦。

王受文還強調，RCEP成員均是大陸重要的經貿夥伴，透過RCEP新建立了中日自貿關係，大陸與RCEP區域內其他自貿夥伴的貿易占全部貿易覆蓋率將由目前的27%提升到35%。RCEP的達成將有助於擴大中國出口市場空間，滿足大陸國內進口消費需要，加強區域產業鏈供應鏈，有利於穩定外貿、外資，為形成大陸國內、國際雙循環相互促進的新發展格局提供有效支撐。

RCEP 東協

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