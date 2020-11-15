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不斷燒錢虧損！拼多多Q3營收成長近9成 首次盈利

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸電商巨頭拼多多成立5年、上市2年首次實現季度營利。（圖／取自新浪網）
大陸電商巨頭拼多多成立5年、上市2年首次實現季度營利。（圖／取自新浪網）

大陸電商巨頭拼多多成立5年、上市2年首次實現季度營利，拼多多公布第三季財報顯示，實現營收超過142億（人民幣，下同），較去年同期增長89%。而更讓市場興奮的是，歸屬於普通股股東淨利潤為4.664億元。不過，市場仍看空拼多多，用戶增長面臨天花板、GMV（網站成交總金額）增速趨緩。

科創板日報報導，截至13日收盤，拼多多股價為151.29美元，較昨日上漲12.73%，總市值達1811.89億美元。

單純地從數字來看，拼多多完成了一項「不可能的任務」，今年第一季財報顯示，拼多多在本季非通用會計準則下歸屬於普通股股東的淨虧損高達31.70億元，第三季就快速「扶正」，完成4.664億元的利潤。

不過，2018年及以前，拼多多在市場進行不計成本的投入，費用幾乎高於或持平營收；今年疫情爆發初期時，拼多多增加對醫療用品和農產品大量補貼，造成銷售及市場推廣費用過高，第二季開始擴大百億補貼品項，擴展到日用品、農產品。

百億補貼成效十分明顯。受益於農產品需求擴大，第三季，拼多多的用戶訪問頻率、訪問品項數量、日均使用時間均有所提高，平日平台訂單量高峰在近期突破1億單大關。

然而，市場仍有悲觀聲音認為，拼多多用補貼換增長不可持續。在用戶流量到達天花板後，精細化營運挑戰是必定面臨的問題。

速途執行總編兼速途研究院院長丁道師指出，拼多多平台流量之大，自然會吸引品牌商加入，拼多多也在極力拓展品牌商加盟，並培育大陸新國貨品牌，但這遠遠不夠，二八定律之下，即使擁有80%的品牌商，20%用戶卻是關鍵。

對此，戰略副總裁David Liu表示，增長放緩不可避免，但拼多多還有擴大用戶基本盤的空間。「現在更大的問題是我們在用戶心中的排行，這是我們開立買菜業務的原因，要跟上用戶行為的改變，增大我們在用戶心中的占比。」

於是，拼多多的消費者上網買菜、社區團購生鮮電商業務「多多買菜」上線了。多多買菜8月下旬上線後，迅速在大陸全國擴張，目前已完成在22個省、直轄市以及自治區布局。拼多多副總裁陳秋表示，多多買菜已在深圳上線，很快將會進駐北上廣等重點城市。拼多多對買菜業務寄予很大的期望，被視為該公司未來發展的一大重要機遇，觸及目前仍然未被滿足的市場。

拼多多 品牌 電商

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