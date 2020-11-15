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台味十足昆山馬拉松鳴槍 200名台胞參賽
受新冠疫情影響，原訂於今年3月29日開賽的海峽兩岸（昆山）馬拉松，延至11月15日上午鳴槍開跑，今年賽事縮減成為半程賽，參賽名額縮減為3,000人，其中包括200名台胞參賽。
以「兩岸一家親」為主題的海峽兩岸（昆山）馬拉松，是大陸唯一以「兩岸」冠名，今年是連續第三年舉辦，而今年參賽選手須出具健康碼、個人軌跡以及7日內核酸檢測報告。
昆山馬拉松一早八點，由市委書記吳新明，市委副書記、市長周旭東，市委副書記張月林，市人大常委會主任張雪純，市政協主席馮仁新，副市長張橋，昆山市委台辦主任何蓉蓉，以及勝道體育首席執行官李韶午、昆山台商協會常務副會長鄭欽銘等共同為比賽鳴槍。
今年昆馬路線起點為馬鞍山中路（森林公園南門口），終點到昆山市體育中心體育館南側，沿路可以欣賞昆山江南水鄉的美景、森林公園、亭林公園等景色美不勝收。
經過一番激烈角逐，男子半馬冠軍由孫嘉傑，以1小時9分58秒的成績奪得，曲大鵬、張翼鵬分獲亞軍和季軍。
女子半馬冠軍，由倪志豔以1小時23分49秒的成績奪得，魏秀華、楊廣月分獲亞軍和季軍。
昆馬最具特色的「台灣元素」今年仍不缺席，每位衝刺終點線的選手，完賽禮可以收到台灣特產鳳梨酥，現場更有台灣特色美食區，有深坑臭豆腐、台南擔仔面、魚丸湯、士林大香腸等約10家美食攤位。
馬拉松沿途還有台灣的電音三太子、昆山市民帶著小孩一起加油助陣，同時包括裕元集團旗下勝道體育、統一、南亞等台企台商出錢出力，昆山兩岸馬拉松也跑出昆台融合、兩岸交流典範。
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