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RCEP簽署 陸財政部：中日首次達成雙邊關稅減讓安排

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
RCEP正式簽署，是中國和日本首次達成雙邊關稅減讓安排，實現歷史性突破。（澎湃新聞照片）
RCEP正式簽署，是中國和日本首次達成雙邊關稅減讓安排，實現歷史性突破。（澎湃新聞照片）

當地時間11月15日上午11時45分，區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）在2020年東盟輪值主席國越南的組織下正式簽署。RCEP成員國包括東盟10國與中國大陸、日本、南韓、澳洲、紐西蘭。大陸財政部在官網發布的消息指出，這是中國和日本首次達成雙邊關稅減讓安排，實現了歷史性突破。

大陸財政部指出，RCEP協定貨物貿易自由化成果豐碩。各成員之間關稅減讓以立即降至零關稅、10年內降至零關稅的承諾為主，自貿區有望在較短時間內取得重大階段性建設成果。中國和日本首次達成了雙邊關稅減讓安排，實現了歷史性突破。協定有利於推動實現區域內高水平的貿易自由化。

財政部進一步指出，RCEP順利簽署，對增強各國疫後經濟恢復、促進長期繁榮發展具有極為重要的推動作用。貿易自由化進程的進一步加快，將為區域經貿繁榮帶來更大促進。協定的優惠成果直接惠及消費者和行業企業，將為豐富消費市場選擇、降低企業貿易成本發揮重要作用。

日本 紐西蘭

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