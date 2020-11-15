A股IPO 三族群募資7,300億

今年以來，A股市場IPO募資中，電子、醫藥生物和電腦行業募資金額達人民幣1,680.5億元（約新台幣7,378.56億元），占比40.5%，較去年同期上升11.2個百分點。

證券日報報導，隨著註冊制改革，資本市場資源配置功能優化，資本市場資金也逐步向科創企業流入。

報導援引中原證券策略分析師林思閃表示，科創企業有盈利周期長、重資產占比低等問題，在利用銀行貸款方面往往不符合審批要求，由此直接融資的重要性得到提升。

林思閃指出，目前科創板、創業板註冊制改革實施，在最新金融委會議亦提到將在A股全面推廣註冊制，這將大幅提升IPO效率，為科創類企業融資提供便利。

招商證券研報指出，科技創新被市場認為是十四五時期的首要任務。無論是大陸國內高品質發展的需要，還是全球科技競爭加劇的格局，都決定科技創新位居第一。深化資本市場改革，建設多層次資本市場，能更有效地支持企業研發與創新。所以，資本市場改革成為支持技術創新主力政策工具。

市場人士認為，資本市場在服務科技創新和經濟高水準循環方面，具有重要作用。加大資本市場對科技創新的支持，需要進一步深化資本市場以註冊制為核心的改革，完善多層次資本市場，並且加大投資端建設。

證券時報報導，在註冊制下，借殼上市明顯降溫，據Wind統計，包括ST宏盛在內，今年已完成的借殼上市案例僅有五起，與去年相比明顯減少。

高禾投資管理合夥人劉盛宇表示，在註冊制環境下，借殼上市動機大幅減少，一些資產體量大、品質相對好的公司都會選擇自己去IPO。

劉盛宇指出，從上市流程來看，借殼交易等同於IPO審核，並不會比IPO程式減少多少；其次，借殼上市還涉及股份稀釋、交易對價等相關環節，也存在一定的不確定性。綜合來看，借殼上市並不會比IPO性價比更高。此外，未來殼資源價值肯定是呈下降趨勢，但殼公司交易會持續存在。