聽新聞
test
0:00 / 0:00

包商銀驚爆利空 財務惡化

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
包商銀行的二級資本債因發生「無法生存觸發事件」宣布全額減記。 （澎湃新聞）
包商銀行的二級資本債因發生「無法生存觸發事件」宣布全額減記。 （澎湃新聞）

包商銀行人民幣65億元（約新台幣285.48億元）的二級資本債因發生「無法生存觸發事件」宣布全額減記（核銷），這在中國金融史上還是頭一次。銀行業界人士認為，此一減記事件，或將影響中小銀行的資本補充。

包商銀行13日在中國貨幣網發布，關於對2015年包商銀行股份有限公司二級資本債本金予以全額減記，及累積應付利息不再支付公告。

公告稱，該行11日接到人民銀行和銀保監會《關於認定包商銀行發生無法生存觸發事件的通知》。根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》等規定，人民銀行、銀保監會認定該行已經發生「無法生存觸發事件」。

人民銀行和銀保監會在該通知中顯示，2019年5月24日，人民銀行、銀保監會對包商銀行實施接管。在接管期問，經清產核資，確認包商銀行已嚴重資不抵債，無法生存。

人民銀行、銀保監會認定，包商銀行已經發生無法生存觸發事件，要求該行應對已發行的2015年包商銀行股份有限公司二級資本債券的本金，按照合同約定進行全額減記，並妥善做好債券減記的後續工作。

《澎湃新聞》報導，商業銀行資本由一級資本和二級資本甚至三級資本構成。二級資本也叫附屬資本或補充資本，是商業銀行資本基礎中扣除核心資本之外的其他資本成份，是反映銀行資本充足狀況的指標。

二級資本債是商業銀行補充資本的一個重要管道。二級資本債本金和利息的清償順序在存款人和一般債權人之後，股權資本、其他一級資本工具和混合資本債券之前。

近年來，大陸商業銀行發行二級資本債補充資本，已經成為一個重要管道，但發生「無法生存觸發事件」而全額減記，包商銀行為首例。

公開資料顯示，「2015包行二級債」於2015年12月25日發行，規模是人民幣65億元。該期債券設計有減記條款，即在觸發事件發生時，包商銀行有權在無需獲得債券持有人同意的情況下，自觸發事件發生日次日起，對本期債券及已發行其他一級資本工具的本金進行全額減記。

21世紀經濟報導援引市場人士表示，按照募集說明書，包商銀行的人民幣65億元二級資本債減記沒有問題，因為條款設置很清楚。加上之前同業負債，大額的並未獲得全額兌付，這期資本債減記機率很大。只是市場不願意相信的是，減記的觸發條件竟然真的發生了。

有城商行高管認為，此一減記事件，或將影響中小銀行的資本補充。

招聯金融首席研究員董希淼認為，包商銀行事件對中小銀行的資本補充會產生一定影響。有一些中小銀行發二級資本債比較難發，定價比較高。從這個角度看，下一步在支持中小銀行資本補充方面還需要採取更多的措施，否則中小銀行資本補充的難度和壓力會更大。

人民銀行 人民幣

延伸閱讀

史上首例！包商銀行人民幣65億二級資本債全額減記

企業生日快樂／群益投信一站式理財 幫你存退休金

第一銀行首創「債券團購平台」 100元即可投資債券

一銀首創債券團購平台 100元即可投資債券

相關新聞

馬雲好友 陸富豪在港當街被砍

星期六凌晨，兩名男子在香港灣仔被三名男子持刀襲擊，送醫救治，一人重傷，一人危殆。這起類似黑道尋仇案，因案發地點在灣仔富豪...

包商銀驚爆利空 財務惡化

包商銀行人民幣65億元（約新台幣285.48億元）的二級資本債因發生「無法生存觸發事件」宣布全額減記（核銷），這在中國金...

A股IPO 三族群募資7,300億

今年以來，A股市場IPO募資中，電子、醫藥生物和電腦行業募資金額達人民幣1,680.5億元（約新台幣7,378.56億元...

路透專欄／債務違約不斷 投資人停看聽

過去一周來中國大陸爆發數起受到大量關注的債務違約，銀行家與分析師警告，可能會令原先看好中國債市的外國投資人暫停腳步，並且...

前銀監會主席：螞蟻金服應遵循金融業基本規律

大陸全國政協經濟委員會主任、前銀監會主席尚福林昨在第十一屆財新峰會上表示，不管是傳統的金融業態，還是像螞蟻金服這樣的金融...

前銀監會主席：螞蟻金服應遵循金融業的基本規律

大陸全國政協經濟委員會主任、前銀監會主席尚福林14日在第11屆財新峰會上表示，不管是傳統的金融業態，還是像螞蟻金服這樣的...

整改難免…專家預言螞蟻將蛻變「愛國鳳凰」

在中國人民銀行、銀保監會等四大部委，約談螞蟻集團實際控制人馬雲等高層後，規模高達350億美元的股票發行案，隔天在香港與上...

李臣臨危受命 出任螞蟻合規官

華爾街日報援引知情人士表示，螞蟻集團（Ant Group Co.）本周已任命李臣為新的首席合規官，這家中國金融科技巨頭快...

史上首例！包商銀行人民幣65億二級資本債全額減記

史上首次！包商銀行人民幣65億元的二級資本債因發生「無法生存觸發事件」宣布全額減記，有銀行業界人士認為，此一減記事件，或...

苗圩：大陸已經走出人口紅利期 老齡化問題日益凸顯

大陸全國政協經濟委員會副主任、前工信部長苗圩14日表示，去年大陸新生嬰兒1,465萬人，出生率降至10.48‰，預計20...

A股年內逾四成IPO募資額 流入三大高科技行業

截至13日，今年以來，A股市場IPO募資中，電子、醫藥生物和電腦行業募資金額達人民幣1兆6,80.53億元，占比40.4...

馬雲好友 大陸富豪「錢多多」在香港大街被砍

香港灣仔港灣道14日淩晨發生傷人案，兩名男子被數名男子砍傷大腿。據港媒報導，傷者包括阿里巴巴創辦人馬雲的好友，外號「錢多...

熱門新聞

馬雲好友 大陸富豪「錢多多」在香港大街被砍

泛民立法會議員總辭 香港社會冷淡以對

陸男買下6別墅...20年後竟成別人的家 想入住還得先提告

偷車賊稱「這輩子不可能打工」！出獄半年竟成電動車公司創始人

母狂滑手機沒注意 男嬰溺水掙扎3分鐘救出一度無呼吸

破賭王紀錄！陸「國寶級」鋼琴大師劉詩昆 81歲再當爸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。