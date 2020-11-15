包商銀驚爆利空 財務惡化

包商銀行人民幣65億元（約新台幣285.48億元）的二級資本債因發生「無法生存觸發事件」宣布全額減記（核銷），這在中國金融史上還是頭一次。銀行業界人士認為，此一減記事件，或將影響中小銀行的資本補充。

包商銀行13日在中國貨幣網發布，關於對2015年包商銀行股份有限公司二級資本債本金予以全額減記，及累積應付利息不再支付公告。

公告稱，該行11日接到人民銀行和銀保監會《關於認定包商銀行發生無法生存觸發事件的通知》。根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》等規定，人民銀行、銀保監會認定該行已經發生「無法生存觸發事件」。

人民銀行和銀保監會在該通知中顯示，2019年5月24日，人民銀行、銀保監會對包商銀行實施接管。在接管期問，經清產核資，確認包商銀行已嚴重資不抵債，無法生存。

人民銀行、銀保監會認定，包商銀行已經發生無法生存觸發事件，要求該行應對已發行的2015年包商銀行股份有限公司二級資本債券的本金，按照合同約定進行全額減記，並妥善做好債券減記的後續工作。

《澎湃新聞》報導，商業銀行資本由一級資本和二級資本甚至三級資本構成。二級資本也叫附屬資本或補充資本，是商業銀行資本基礎中扣除核心資本之外的其他資本成份，是反映銀行資本充足狀況的指標。

二級資本債是商業銀行補充資本的一個重要管道。二級資本債本金和利息的清償順序在存款人和一般債權人之後，股權資本、其他一級資本工具和混合資本債券之前。

近年來，大陸商業銀行發行二級資本債補充資本，已經成為一個重要管道，但發生「無法生存觸發事件」而全額減記，包商銀行為首例。

公開資料顯示，「2015包行二級債」於2015年12月25日發行，規模是人民幣65億元。該期債券設計有減記條款，即在觸發事件發生時，包商銀行有權在無需獲得債券持有人同意的情況下，自觸發事件發生日次日起，對本期債券及已發行其他一級資本工具的本金進行全額減記。

21世紀經濟報導援引市場人士表示，按照募集說明書，包商銀行的人民幣65億元二級資本債減記沒有問題，因為條款設置很清楚。加上之前同業負債，大額的並未獲得全額兌付，這期資本債減記機率很大。只是市場不願意相信的是，減記的觸發條件竟然真的發生了。

有城商行高管認為，此一減記事件，或將影響中小銀行的資本補充。

招聯金融首席研究員董希淼認為，包商銀行事件對中小銀行的資本補充會產生一定影響。有一些中小銀行發二級資本債比較難發，定價比較高。從這個角度看，下一步在支持中小銀行資本補充方面還需要採取更多的措施，否則中小銀行資本補充的難度和壓力會更大。