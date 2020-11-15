路透專欄／債務違約不斷 投資人停看聽

過去一周來中國大陸爆發數起受到大量關注的債務違約，銀行家與分析師警告，可能會令原先看好中國債市的外國投資人暫停腳步，並且傷及債券發售前景。因為債市的拋售顯示，市場再度擔憂政府的支撐恐將不符期待。

國營礦業公司永城煤電在募得人民幣10億元（1.51億美元）才三周後，居然就在上星期驚傳債務違約，導致監管機關發動調查。在這之前，已有地產開發商中國恒大的財務壓力，紫光集團因負債警報暫停債券交易，以及上個月BMW合作夥伴華晨汽車受矚目的債務違約。

分析師表示，嚇壞了的交易員大賣當地債券，也沒放過對這些企業曝險的銀行。一連串的事件將讓原本燒滾滾的中國債市降溫。新加坡銀行駐香港固定收益分析師郭張茱蒂說：「這就是展現出市場對政府支援的信心很薄弱，人們現在比起年初時更覺得不踏實。我們尚在評量現在還有多少支持存在，並且仔細認真監看政府會支持哪一類的公司。」

今年投資人大力投入中國大陸的主權債與公司債；一些全球投資法人在公司投資研究報告中對他們特別看好，主要理由是與歐美類似評級的公司債相比，陸企的收益更好。而且，中國大陸是全球由新冠肺炎疫情中復甦的領先群。

然而經濟反彈比預想慢也不均衡，先前被丟到一邊不管的風險，像是高負債、現金流不穩、政府奧援程度等，現在無法再視而不見。穆迪駐香港企業金融主管鍾伊凡認為：「塵埃落定後，這類缺點再現。這是為何你看到愈來愈多的違約案例。」

新加坡星展銀行（DBS）固定收益主管李克里福特說，信用出現壓力絕對需要關注，目前雖還不至於令市場凍結，不過發債者會先休息一陣子。另一位駐香港的債券金融經理人指出，財務健全、有能力取得現金的發債人，不必急著現在去面對資金吃緊的市況。

有些投資人其實歡迎整頓及加強監管，如此一來市場可以更為健全。畢竟今年以來，在中國大陸已經發行400億美元的高收益債。

高盛注意到最近這些違約案情節較重大，而且跟去年相比，包含了更多國營事業。這表示必須密切留意在清理信用期間，不要踩雷。高盛分析師何肯尼斯和丁查奇在報告中指出：「中國大陸的高收益債仍是我們偏好的投資類別，關鍵是必須管理好個別風險。」（作者是路透駐雪梨與香港記者群／編譯黃淑玲）