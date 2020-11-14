快訊

新冠疫苗破局 許淑華：政府話講太快導致有錢買不到

台大5天3事故 墜樓男大生今早清醒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前銀監會主席：螞蟻金服應遵循金融業的基本規律

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸全國政協經濟委員會主任、前銀監會主席尚福林。圖／中新社資料照片
大陸全國政協經濟委員會主任、前銀監會主席尚福林。圖／中新社資料照片

大陸全國政協經濟委員會主任、前銀監會主席尚福林14日在第11屆財新峰會上表示，不管是傳統的金融業態，還是像螞蟻金服這樣的金融業態，都應該遵循金融業的一些基本規律，在提高市場效率的同時還要防範風險。

尚福林表示，一個金融風險可能使原來做的成績都退回去，而且損失更大。2008年金融風險殷鑒不遠，在金融發展當中始終還是要強調兼顧效益、公平、風險，找到一個均衡點。

在貨幣政策方面，他表示，應堅持穩健的貨幣政策，加強和改進金融宏觀調控，在多重目標當中尋求動態平衡，做好跨周期政策設計，要更加重視預期管理。

尚福林所稱的多重目標，主要包括：要防範國外超常規貨幣政策和經濟過度金融化引發的貨幣溢出效應和輸入性風險，要平衡好境外與境內的關係，要平衡好經濟增長和就業、民生的關係，還要平衡好對沖疫情影響與保持金融穩定的關係。

除了要在多目標中尋求動態平衡，他還提及，要為實體經濟發展營造適宜的貨幣金融環境，要保持適度的貨幣增長，滿足合理充裕的流動性需要，促進社會融資規模合理增長，支持經濟發展，保持物價總體平衡；健全市場化利率形成和傳導機制，建立基於市場供求關係的價格平衡機制，更加準確的反映市場上資金供求變化，提升貨幣政策的傳導效率。

尚福林表示，中國大陸現在的利率水準，實際上還是由中央銀行根據市場情況確定的一個比較合理的區間。如果真正要實現利率市場化，恐怕還有很多工作要做。

例如現在國債收益率曲線還不完善，因為國債交易還沒有形成一個收益率曲線，這個收益率曲線有些時候還是人為計算出來的，還需要再進一步加強工作，然後逐步實現，使貨幣政策能夠更好地透過利率增強其傳導性。

在防風險方面，尚福林表示，要堅持防範和化解金融風險的底線，統籌金融發展和金融安全，維護金融安全穩定，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。要研究對跨市場、跨行業、跨領域的交叉性的金融風險，要創新風險的處置方式，穩妥推進高風險機構的風險化解。

實體經濟 金融風險

延伸閱讀

外資買陸債 金額創高

陳冲：螞蟻不上市非一朝一夕 早見微知著

螞蟻事件 謝金河：華爾街準備切牛排的刀子被迫放下，不單純

馬雲犯天條？螞蟻上市喊卡，那些檯面上沒說的事！

相關新聞

馬雲好友 大陸富豪「錢多多」在香港大街被砍

香港灣仔港灣道14日淩晨發生傷人案，兩名男子被數名男子砍傷大腿。據港媒報導，傷者包括阿里巴巴創辦人馬雲的好友，外號「錢多...

史上首例！包商銀行人民幣65億二級資本債全額減記

史上首次！包商銀行人民幣65億元的二級資本債因發生「無法生存觸發事件」宣布全額減記，有銀行業界人士認為，此一減記事件，或...

前銀監會主席：螞蟻金服應遵循金融業的基本規律

大陸全國政協經濟委員會主任、前銀監會主席尚福林14日在第11屆財新峰會上表示，不管是傳統的金融業態，還是像螞蟻金服這樣的...

整改難免…專家預言螞蟻將蛻變「愛國鳳凰」

在中國人民銀行、銀保監會等四大部委，約談螞蟻集團實際控制人馬雲等高層後，規模高達350億美元的股票發行案，隔天在香港與上...

李臣臨危受命 出任螞蟻合規官

華爾街日報援引知情人士表示，螞蟻集團（Ant Group Co.）本周已任命李臣為新的首席合規官，這家中國金融科技巨頭快...

苗圩：大陸已經走出人口紅利期 老齡化問題日益凸顯

大陸全國政協經濟委員會副主任、前工信部長苗圩14日表示，去年大陸新生嬰兒1,465萬人，出生率降至10.48‰，預計20...

A股年內逾四成IPO募資額 流入三大高科技行業

截至13日，今年以來，A股市場IPO募資中，電子、醫藥生物和電腦行業募資金額達人民幣1兆6,80.53億元，占比40.4...

川普命令衝擊 中聯通股挫

中國聯通昨（13）日晚間發布公告稱，董事會注意到美國總統於11月12日頒布一項行政命令，估計該行政命令將對公司的股票和美...

李臣臨危受命 出任合規官

華爾街日報援引知情人士表示，螞蟻集團（Ant Group Co.）本周已任命李臣為新的首席合規官，這家中國金融科技巨頭快...

防馬雲坐大 習近平親阻螞蟻IPO

華爾街日報報導，在螞蟻集團創辦人馬雲的演講惹怒大陸高層後，大陸國家主席習近平親自做出決定，終止螞蟻集團首次公開募股（ＩＰ...

陸前財長：已到研究寬鬆貨幣政策退出的時候

中國人民銀行（大陸央行）本周累計向市場淨投放人民幣2,300億元（約新台幣9,890億元）資金。機構認為，11月貨幣政策...

中國聯通宣布 最快2021年底2G全面退網

中國聯通5G共建共用工作組組長苗守野日前表示，聯通將最快明年底實現2G全面退網，這是聯通提出的首個明確的退網時間範圍，也...

熱門新聞

馬雲好友 大陸富豪「錢多多」在香港大街被砍

防馬雲坐大 習近平親阻螞蟻IPO

陸國台辦回應龐培歐：民進黨倚美抗陸、謀獨挑釁

回應龐培歐 陸：美國不要在錯誤和危險道路上越走越遠

老伯吃大量柿子致嚴重胃結石 連續一星期狂飲可樂就醫好

陸前財長：已到研究寬鬆貨幣政策退出的時候

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。