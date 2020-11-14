前銀監會主席：螞蟻金服應遵循金融業的基本規律

大陸全國政協經濟委員會主任、前銀監會主席尚福林14日在第11屆財新峰會上表示，不管是傳統的金融業態，還是像螞蟻金服這樣的金融業態，都應該遵循金融業的一些基本規律，在提高市場效率的同時還要防範風險。

尚福林表示，一個金融風險可能使原來做的成績都退回去，而且損失更大。2008年金融風險殷鑒不遠，在金融發展當中始終還是要強調兼顧效益、公平、風險，找到一個均衡點。

在貨幣政策方面，他表示，應堅持穩健的貨幣政策，加強和改進金融宏觀調控，在多重目標當中尋求動態平衡，做好跨周期政策設計，要更加重視預期管理。

尚福林所稱的多重目標，主要包括：要防範國外超常規貨幣政策和經濟過度金融化引發的貨幣溢出效應和輸入性風險，要平衡好境外與境內的關係，要平衡好經濟增長和就業、民生的關係，還要平衡好對沖疫情影響與保持金融穩定的關係。

除了要在多目標中尋求動態平衡，他還提及，要為實體經濟發展營造適宜的貨幣金融環境，要保持適度的貨幣增長，滿足合理充裕的流動性需要，促進社會融資規模合理增長，支持經濟發展，保持物價總體平衡；健全市場化利率形成和傳導機制，建立基於市場供求關係的價格平衡機制，更加準確的反映市場上資金供求變化，提升貨幣政策的傳導效率。

尚福林表示，中國大陸現在的利率水準，實際上還是由中央銀行根據市場情況確定的一個比較合理的區間。如果真正要實現利率市場化，恐怕還有很多工作要做。

例如現在國債收益率曲線還不完善，因為國債交易還沒有形成一個收益率曲線，這個收益率曲線有些時候還是人為計算出來的，還需要再進一步加強工作，然後逐步實現，使貨幣政策能夠更好地透過利率增強其傳導性。

在防風險方面，尚福林表示，要堅持防範和化解金融風險的底線，統籌金融發展和金融安全，維護金融安全穩定，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。要研究對跨市場、跨行業、跨領域的交叉性的金融風險，要創新風險的處置方式，穩妥推進高風險機構的風險化解。