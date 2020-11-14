史上首例！包商銀行人民幣65億二級資本債全額減記

史上首次！包商銀行人民幣65億元的二級資本債因發生「無法生存觸發事件」宣布全額減記，有銀行業界人士認為，此一減記事件，或將影響中小銀行的資本補充。

包商銀行13日在中國貨幣網發布，關於對2015年包商銀行股份有限公司二級資本債本金予以全額減記及累積應付利息不再支付的公告。

公告稱，該行11日接到人民銀行和銀保監會《關於認定包商銀行發生無法生存觸發事件的通知》。根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》等規定，人民銀行、銀保監會認定該行已經發生「無法生存觸發事件」。

人民銀行和銀保監會在《關於認定包商銀行發生無法生存觸發事件的通知》中顯示，2019年5月24日，人民銀行、銀保監會對包商銀行實施接管。在接管期問，經清產核資，確認包商銀行已嚴重資不抵債，無法生存。

人民銀行、銀保監會認定，包商銀行已經發生無法生存觸發事件，要求該行應對已發行的2015年包商銀行股份有限公司二級資本債券的本金，按照合同約定進行全額減記，並妥善做好債券減記的後續工作。

商業銀行資本由一級資本和二級資本甚至三級資本構成。二級資本也叫附屬資本或補充資本，是商業銀行資本基礎中扣除核心資本之外的其他資本成份，是反映銀行資本充足狀況的指標。

近年來，大陸商業銀行發行二級資本債補充資本，已經成為一個重要管道，但發生「無法生存觸發事件」而全額減記，包商銀行為首例。

公開資料顯示，「2015包行二級債」發行於2015年12月25日，規模為人民幣65億元。該期債券設計有減記條款，即在觸發事件發生時，包商銀行有權在無需獲得債券持有人同意的情況下，自觸發事件發生日次日起，對本期債券以及已發行其他一級資本工具的本金進行全額減記。

有市場人士向21世紀經濟報導表示，按照募集說明書，包商銀行的這人民幣65億元二級資本債減記沒有問題，因為條款設置很清楚。加上之前同業負債，大額的並未獲得全額兌付，這期資本債減記機率很大。只是市場不願意相信的是，減記的觸發條件竟然真的發生了。

有城商行高管認為，此一減記事件，或將影響中小銀行的資本補充。