A股年內逾四成IPO募資額 流入三大高科技行業

截至13日，今年以來，A股市場IPO募資中，電子、醫藥生物和電腦行業募資金額達人民幣1兆6,80.53億元，占比40.45%，較去年同期上升11.27個百分點。

證券日報報導，隨著註冊制改革，資本市場資源配置功能優化，資本市場資金也逐步向科創企業流入。

日前發布的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出，堅持創新在大陸現代化建設全域中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。

招商證券研報指出，科技創新被市場認為是十四五時期的首要任務。無論是大陸國內高品質發展的需要，還是全球科技競爭加劇的格局，都決定科技創新位居第一。深化資本市場改革，建設多層次資本市場，能更有效地支持企業研發與創新。所以，資本市場改革成為支持技術創新的主力政策工具。

市場人士認為，資本市場在服務科技創新和經濟高水準循環方面，具有重要作用。加大資本市場對科技創新的支持，需要進一步深化資本市場以註冊制為核心的改革，完善多層次資本市場，並且加大投資端建設。

另據證券時報報導，在註冊制下，借殼上市明顯降溫，據Wind統計，包括ST宏盛在內，今年已完成的借殼上市案例僅有5起，與去年相比明顯減少。

高禾投資管理合夥人劉盛宇表示，在註冊制環境下，借殼上市動機大幅減少，一些資產體量大、品質相對好的公司都會選擇自己去IPO。首先，從上市流程來看，借殼交易等同於IPO審核，並不會比IPO程式減少多少；其次，借殼上市還涉及股份稀釋、交易對價等相關環節，也存在一定的不確定性。綜合來看，借殼上市並不會比IPO性價比更高。此外，未來殼資源價值肯定是呈下降趨勢，但殼公司交易會持續存在。

據統計，截至13日，今年共有17起目的為買殼上市的併購進展披露。不過，目前已完成的僅有5起，除ST宏盛外，還有萬邦德、天下秀、天山鋁業與羅欣藥業；失敗的有6起，最典型的是萬魔聲學借殼共達電聲。