馬雲好友 大陸富豪「錢多多」在香港大街被砍

香港灣仔港灣道14日淩晨發生傷人案，兩名男子被數名男子砍傷大腿。據港媒報導，傷者包括阿里巴巴創辦人馬雲的好友，外號「錢多多」，現為環球國際（香港）控股董事長的大陸富豪錢峰雷。

星島日報報導，14日凌晨零時左右，一名46歲姓錢，及一名51歲姓方男子步出會展皇朝會準備登上一輛七人車之際，被3至4名乘車而至的持刀男子施襲，歹徒行兇後逃逸。

錢姓傷者大腿中刀，負傷登上座車，由司機接返位於南區香島道的寓所後報警，再送院治療。同行的姓方男子頭破血流，被砍後在現場經救護員包紮後送律敦治醫院治療。兩人隨後轉送東區醫院做進一步治療。

警方獲報後兵分兩路，封鎖現場調查，另有多名探員抵達香島道豪宅調查。

據報導，錢峰雷持有香港身分證。資料顯示，他是浙江寧波人，生於1976年11月，中學時代就已認識馬雲。因在汶川地震、玉樹地震後迅速捐出鉅款，而被網友稱為「錢雷鋒」，也被藝人李亞鵬稱為「錢多多」。

據稱，錢峰雷擁有多輛名車、私人飛機，且出手闊綽，其表弟結婚時，他曾在婚禮上發出逾200萬元人民幣，每包1萬元起跳，最多一包達12萬元。