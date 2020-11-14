快訊

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

新冠肺炎境外+3！ 2周累計45例 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬雲好友 大陸富豪「錢多多」在香港大街被砍

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
錢峰雷（左）中學時就已認識馬雲（右）。網路圖片
錢峰雷（左）中學時就已認識馬雲（右）。網路圖片

香港灣仔港灣道14日淩晨發生傷人案，兩名男子被數名男子砍傷大腿。據港媒報導，傷者包括阿里巴巴創辦人馬雲的好友，外號「錢多多」，現為環球國際（香港）控股董事長的大陸富豪錢峰雷。

星島日報報導，14日凌晨零時左右，一名46歲姓錢，及一名51歲姓方男子步出會展皇朝會準備登上一輛七人車之際，被3至4名乘車而至的持刀男子施襲，歹徒行兇後逃逸。

錢姓傷者大腿中刀，負傷登上座車，由司機接返位於南區香島道的寓所後報警，再送院治療。同行的姓方男子頭破血流，被砍後在現場經救護員包紮後送律敦治醫院治療。兩人隨後轉送東區醫院做進一步治療。

警方獲報後兵分兩路，封鎖現場調查，另有多名探員抵達香島道豪宅調查。

據報導，錢峰雷持有香港身分證。資料顯示，他是浙江寧波人，生於1976年11月，中學時代就已認識馬雲。因在汶川地震、玉樹地震後迅速捐出鉅款，而被網友稱為「錢雷鋒」，也被藝人李亞鵬稱為「錢多多」。

據稱，錢峰雷擁有多輛名車、私人飛機，且出手闊綽，其表弟結婚時，他曾在婚禮上發出逾200萬元人民幣，每包1萬元起跳，最多一包達12萬元。

香港 地震

延伸閱讀

螞蟻事件 謝金河：華爾街準備切牛排的刀子被迫放下，不單純

馬雲的直言不諱 讓「螞蟻」上了熱鍋

馬雲犯天條？螞蟻上市喊卡，那些檯面上沒說的事！

經濟解析／螞蟻集團IPO突然中止 馬雲帝國墜入漩渦

相關新聞

馬雲好友 大陸富豪「錢多多」在香港大街被砍

香港灣仔港灣道14日淩晨發生傷人案，兩名男子被數名男子砍傷大腿。據港媒報導，傷者包括阿里巴巴創辦人馬雲的好友，外號「錢多...

陸前財長：已到研究寬鬆貨幣政策退出的時候

中國人民銀行（大陸央行）本周累計向市場淨投放人民幣2,300億元（約新台幣9,890億元）資金。機構認為，11月貨幣政策...

中國聯通宣布 最快2021年底2G全面退網

中國聯通5G共建共用工作組組長苗守野日前表示，聯通將最快明年底實現2G全面退網，這是聯通提出的首個明確的退網時間範圍，也...

川普命令衝擊 中聯通股挫

中國聯通昨（13）日晚間發布公告稱，董事會注意到美國總統於11月12日頒布一項行政命令，估計該行政命令將對公司的股票和美...

李臣臨危受命 出任合規官

華爾街日報援引知情人士表示，螞蟻集團（Ant Group Co.）本周已任命李臣為新的首席合規官，這家中國金融科技巨頭快...

防馬雲坐大 習近平親阻螞蟻IPO

華爾街日報報導，在螞蟻集團創辦人馬雲的演講惹怒大陸高層後，大陸國家主席習近平親自做出決定，終止螞蟻集團首次公開募股（ＩＰ...

【經濟彭博周報】螞蟻最終可能蛻變成「愛國的鳳凰」

就在螞蟻集團準備上市前幾天，中國人民銀行、銀保監會、證監會和國家外匯管理局，約談螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟與總裁胡曉明。像這樣四大部委同時約談一家金控機構的領導層，幾乎可說是前所未見。

京東盤點「雙11」台灣業績 家庭清潔成交金額增六倍

日前大陸電商巨頭京東在「11.11京東全球好物節」中，推出台灣專屬促銷，提升本地購物體驗，在13日最新公布的台灣用戶成績...

官方祭打房新招 保險資金不得投資房地產商

大陸銀保監會13日發文指出，保險資金進行財務性股權投資，所投資的標的企業不得直接從事房地產開發建設，包括開發或銷售商業住...

兩岸機械產業博覽會 成交額近人民幣1億

福建省龍岩市政府辦公室13日披露，第11屆兩岸機械產業博覽會累計成交額近人民幣1億元，意向成交1.2億元。

傳高通已獲美國許可 得供貨華為4G晶片

上海《第一財經》13日下午引述來自從上游供應鏈廠商的消息獨家消息指出，高通已獲得美國政府向華為出售4G晶片的許可。消息人...

陸兩部門向金融機構喊話：幫助企業節約匯兌成本

中國人民銀行、國資委聯合召開跨境人民幣便利企業貿易投資工作座談會，會議要求金融機構進一步提高人民幣跨境及離岸清算效率，幫...

熱門新聞

傳高通已獲美國許可 得供貨華為4G晶片

大陸半導體國家隊 紫光集團公司債全面崩跌

雙11最大單！福建「最高爛尾樓」 29億人民幣成交

台灣遭WHA排除 人民日報：防疫優等生也沒資格加入

陸國台辦回應龐培歐：民進黨倚美抗陸、謀獨挑釁

防馬雲坐大 習近平親阻螞蟻IPO

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。