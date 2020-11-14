李臣臨危受命 出任合規官

華爾街日報援引知情人士表示，螞蟻集團（Ant Group Co.）本周已任命李臣為新的首席合規官，這家中國金融科技巨頭快速增長的數字借貸業務將面臨更嚴格監管，公司為此做準備。

這些人士表示，自2016年以來一直在螞蟻集團工作的李臣最近晉升為首席合規官，這是一個新設立的職位，直接向首席執行官胡曉明（Simon Hu）匯報。

報導說，李臣有效督導螞蟻集團的國內合規團隊。

上述知情人士表示，他晉升到一個更重要的職位和頭銜，說明這家成立六年的公司在監管環境不斷變化的情況下，優先任務發生了變化。近幾個月來，中國監管機構愈來愈擔心為線上平台發放的貸款提供資金的銀行面臨的風險，並已起草了螞蟻集團很可能需要遵守的新規。