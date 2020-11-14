川普命令衝擊 中聯通股挫

中國聯通昨（13）日晚間發布公告稱，董事會注意到美國總統於11月12日頒布一項行政命令，估計該行政命令將對公司的股票和美國存託證券的交易價格產生影響，公司正在審視該行政命令的潛在後果，包括任何進一步的實施細則，以便更全面地理解其對本集團的影響。

美國總統川普12日突然公布一項行政命令，禁止美國投資者對中國軍方擁有或控制的企業進行投資，可能會影響到包括中國電信、中國移動、海康威視等31家中國企業。

此舉在阻止美國投資公司、養老基金和其他機構買賣這些中國企業的股票。

這項行政命令將在明年1月11日生效。

《澎湃新聞》報導，中國聯通公司還在研究考慮採取適當的措施，以保護公司及投資者的合法權利。

中國聯通發布的公告中顯示，上述行政命令禁止任何美國人士對有關中國公司（其中包括本公司的最終控股公司中國聯合網路通信集團有限公司）的公開交易證券、該等證券的任何衍生證券、或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易。

受到這項消息影響，中國聯通股價昨在港股市場走勢低迷，終場下跌6.5%，以港幣4.98元收盤。中國移動股價也下跌5％，以港幣50元收盤。