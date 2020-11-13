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陸前財長：已到研究寬鬆貨幣政策退出的時候

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸前財政部部長樓繼偉。（圖：中新社）
大陸前財政部部長樓繼偉。（圖：中新社）

中國人民銀行（大陸央行）本周累計向市場淨投放人民幣2,300億元（約新台幣9,890億元）資金。機構認為，11月貨幣政策將維持中性。前財政部部長樓繼偉表示，大陸已經到了研究寬鬆貨幣政策有序退出的時候，但不是現在馬上退，財政政策可能還要維持，明年的擴張力度可能小一點。

Wind數據顯示，本周人行在公開市場有人民幣3,200億元逆回購到期，累計進行5,500億元逆回購操作，因此本周淨投放2,300億元。

東北證券發研報稱，人行在上周五提出要適時適度對特殊時期推出的政策進行調整，引發市場對於未來貨幣政策進一步收緊的擔憂。但從目前來看，未來貨幣政策更多表現為中性，利率平穩以及信用放緩的政策組合。特殊時期政策的推出，可能主要體現為對中小微企業的延期還本付息、普惠小微信用貸款兩項直達工具以及減少收費等金融讓利措施。

東吳證券也判斷，11月的貨幣政策將維持中性狀態。

樓繼偉昨在第11屆財新峰會上表示，從全球看，中國大陸最先控制住疫情，經濟復甦也走在前列。大陸已經到了研究寬鬆貨幣政策有序退出的時候。他強調，只說是到了研究貨幣政策有序退出的時候，並不是說現在馬上退。

樓繼偉進一步表示，財政政策和貨幣政策都有退出的要求，但財政政策一般是偏中期性的，退出需要的時間比較長，貨幣政策是年度性的甚至季度性的，調整有一兩個季度的滯後期，中國大陸現在已經到研究貨幣政策有序退出的時候，財政政策可能還要維持，但明年擴張力度當然可能小一點。

樓繼偉認為，當前債務周期與經濟週期錯位，債務率居高不下，使得財政政策、貨幣政策空間縮小，應堅決降槓桿以防後期出現債務破滅風險。

對於美國大選後的中美經貿關係，樓繼偉認為，哪怕拜登就任下一屆總統，短期之內中美的關係也不會太好，對大陸的遏制是不可避免的。哪怕他願意放棄貿易摩擦，走規則性的道路，受民粹主義的影響，在初始一段時間也未必能減少貿易摩擦。

他認為，如果拜登就任總統，可能會回到常識、回到科學，不會極度施壓，下一步可能會和中國大陸及其他主要國家合作研究改進全球經濟治理體系。

債務

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