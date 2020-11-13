中國聯通宣布 最快2021年底2G全面退網

中國聯通5G共建共用工作組組長苗守野日前表示，聯通將最快明年底實現2G全面退網，這是聯通提出的首個明確的退網時間範圍，也是大陸三大電信商中明確退網最早的時間點。

界面新聞報導，通信行業專家陳志剛指出，由於2G用戶越來越少，電信商面臨營運維護成本高收益低的情況，且在5G快速推進建設的背景下，2G退市後的800MHz—900MHz的黃金頻段，可以補充劃分並合理應用到4G/5G上，提供重要的頻譜資源。

通信行業專家付亮表示，對大陸各大電信商來說，長期目標都是構建4G+5G的網路，2G和3G將陸續退網。不過三大電信商進度不同。

苗守野12日在第11屆全球移動寬頻論壇（MBBF）上透露，今年底中國聯通已計畫240個本地網2G退網，最快明年底2G全面退網；3G年底首先降至1載頻，加快VoLTE發展替代3G語音，推進3G逐步退網；最後形成4G+5G協同的極簡目標網。

今年6月，在中國移動計畫建設部有關2020年NB-IoT網路建設規模的內部通知中，明確提出中國移動將於2020年底前停止新增2G物聯網用戶，並將由NB-IoT、4G Cat1/1bis技術承接2G物聯網用戶。

此外，今年年初中國電信的一份內部公告顯示，從2020年開始，所有的5G終端都不允許存在CDMA頻段和制式（用於電信的2G/3G網路），並且要求不允許存在VoLTE開關，如果在之前已經報了CDMA頻段和制式，需要明確去除的時間，隨著其VoLTE功能的成熟，CDMA網路也終將退出歷史舞台。

根據工信部的數據，截至到今年年中，全大陸在網的2G用戶仍有2.73億，約占行動電話用戶總量的17.15%，電信專家陳志剛預計，行業上全面完成2G/3G的退網工作時間點，應該會出現在5年以後，主因不僅是龐大的2G使用者端需要實現轉移，更重要的是龐大的2G物聯網也需要進行遷移。

由於2G佔據低頻段資源、覆蓋好，且模組成本相對4G/5G要低的多，因此在過去，物聯網服務大多是基於2G網路進行建設，數據顯示，從2015年底到2019年底，境內蜂窩物聯網連接數，從1億增長到了10.3億，5年時間裡增加了9倍，其中大部分為2G連接。

針對用戶擔心「退網是否會對通話品質或上網體驗造成嚴重影響」，業內專家表示，如果用戶的手機同時支持2G/3G/4G，那麼退網對用戶的網路使用感受幾乎可以忽略不計；而對於替換難度較大的2G/3G用戶，電信商可以採取保留一張薄網，或與其他電信商合作的方式實現退網。