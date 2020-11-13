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京東盤點「雙11」台灣業績　家庭清潔成交金額增六倍

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
京東集團總部裡的京東雙11裝飾。圖/京東
京東集團總部裡的京東雙11裝飾。圖/京東

日前大陸電商巨頭京東在「11.11京東全球好物節」中，推出台灣專屬促銷，提升本地購物體驗，在13日最新公布的台灣用戶成績單裡，除了手機、電腦辦公、3C 類、汽車用品一直倍最受台灣消費者喜愛外，家庭清潔、紙品成交金額年增逾6倍。

今年京東11.11 全球熱愛季，累計下單金額超過人民幣2,715億元，再次創造了新的紀錄，為實體經濟注入數字化新動能，全球業績增長持續加速。

後疫情時代，由於在宅時間變長，「宅經濟」進一步發酵，台灣民眾對於防疫相關的產品，仍保持較高的關注度，雙11期間台灣市場在宅相關的商品銷量翻番，其中家庭清潔、紙品成交金額年增逾6倍；抽取式衛生紙成剛需，佔防疫類產品總成交金額的近3成。

食品飲料本次雙11受到了台灣消費者的青睞，可謂「宅家購物不亂跑，薯片零食不能少」；宅家運動、辦公也成新風尚，家用健身器材、辦公家居等類目非常暢銷，家用健身彈力帶成交額同比增長 3.5 倍。

另外，游戲類產品在台灣頗受歡迎，電競類筆記型電腦的成交額年增 4 倍，游戲機的成交額年增近 3 倍。

京東於今年雙 11 促銷期間，為台灣用戶帶來了一系列超值優惠，台灣用戶提供了體驗優質的網購服務，優惠活動「188 元（人民幣）新人大禮包」也受到了消費者的熱烈歡迎；同時，在京東對台免運優惠下，貨運出貨量也翻倍漲，

在商品優惠方面，包括電腦辦公用品、手機、3C 數位、生活家電等商品均推出5折活動，眾多品類也會推出超低價及消費滿人民幣199元折價人民幣100元優惠券等。

運費優惠方面，11 月 1 日至 11 月 15 日，台灣用戶可享受消費滿人民幣199元、10公斤內免運的的超值優惠。

在消費者服務方面，為讓消費者即時了解促銷訊息和相關商品資訊，京東為台灣使用者提供多管道的24小時諮詢服務，消費者可透過客服 APP、電子郵件及官方臉書等管道詢問相關問題。

此外，京東也為台灣用戶提供雙重售後保障，包括享有7天鑑賞期，有問題可免費退貨、1 年內非人為問題，提供在地維修及補償等售後服務，來提供消費者良好的購物體驗。

支付優惠方面，京東與 Mastercard 攜手於台灣推出雙 11 獨家禮遇，透過京東 JD.com 購物，台灣的 Mastercard 信用卡持卡人除了能享有京東雙 11 的超級優惠外，額外能再享最高達20%的 Mastercard 獨家禮遇。

為了更貼近台灣民眾的生活，活動期間，台灣用戶在京東下單除了選擇將包裹免費直送到家，還可免費在當地7-11和萊爾富兩大超商取貨，並享受一系列專屬優惠，现在至年末，京東還與 Uber Eats 推出粉絲專享獨家優惠活動。

京東總部大廳。圖/京東
京東總部大廳。圖/京東
今年京東11.11 全球熱愛季，累計下單金額超過人民幣2,715億元，再次創造了新的紀錄。圖/京東
今年京東11.11 全球熱愛季，累計下單金額超過人民幣2,715億元，再次創造了新的紀錄。圖/京東
京東「11.11京東全球好物節」在台北小巨蛋玻璃螢幕廣告。圖/京東
京東「11.11京東全球好物節」在台北小巨蛋玻璃螢幕廣告。圖/京東

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