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官方祭打房新招 保險資金不得投資房地產商

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
銀保監會發布新規，保險資金進行財務性股權投資，所投資的標的企業不得直接從事房地產開發建設。（中新社資料照片）
銀保監會發布新規，保險資金進行財務性股權投資，所投資的標的企業不得直接從事房地產開發建設。（中新社資料照片）

大陸銀保監會13日發文指出，保險資金進行財務性股權投資，所投資的標的企業不得直接從事房地產開發建設，包括開發或銷售商業住宅；且最近三年不得發生重大違約事件。

路透報導，銀保監會網站披露的「關於保險資金財務性股權投資有關事項的通知」指出，保險資金進行財務性股權投資的標的企業，其所屬產業應當處於成長期、成熟期或者為戰略性新興產業，或具有明確的上市意向及較高的併購價值。

一險資人士稱，這是新的規定，原來是規定哪些行業能投，現在是規定哪些行業不能投。

該通知指出，保險資金開展財務性股權投資，可在符合安全性、流動性和收益性條件下，綜合考慮償付能力、風險偏好、投資預算、資產負債等因素，依法依規自主選擇投資企業的行業範圍。

同時，保險機構開展財務性股權投資，可以運用自有資金和與投資資產期限相匹配的責任準備金。

通知指出，保險資金進行財務性股權投資，所投資的標的企業不得存在以下情形：

一、不具有穩定現金流回報預期和確定的分紅制度，或者不具有市場、技術、資源、競爭優勢和資產增值價值；二、最近三年發生重大違約事件；三、面臨或出現核心管理及業務人員大量流失、目標市場或者核心業務競爭力喪失等重大不利變化；四、控股股東或高級管理人員最近三年受到行政或監管機構重大處罰，或者被納入失信被執行人名單。

五、涉及巨額民事賠償、重大法律糾紛，或股權權屬存在嚴重法律瑕疵或重大風險隱患，可能導致權屬爭議、權限落空或受損；六、與保險機構聘請的投資咨詢、法律服務、財務審計和資產評估等專業服務機構存在關聯關係；七、所屬行業或領域不符合宏觀政策導向及宏觀政策調控方向，或被列為產業政策禁止准入、限制投資類名單，或對保險機構構成潛在聲譽風險；八、高汙染、高耗能、未達到國家節能和環保標準、產能過剩、技術附加值較低；九、直接從事房地產開發建設，包括開發或銷售商業住宅。

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