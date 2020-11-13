陸兩部門向金融機構喊話：幫助企業節約匯兌成本

中國人民銀行、國資委聯合召開跨境人民幣便利企業貿易投資工作座談會，會議要求金融機構進一步提高人民幣跨境及離岸清算效率，幫助企業減少匯率風險，節約匯兌成本，增加融資管道，降低融資成本。

人行網站披露，人行副行長、外匯局局長潘功勝和國資委副主任袁野12日出席這場會議並發表談話。

與會企業代表認為，跨境人民幣業務試點以來，始終堅持適應市場需求，服務實體經濟，在幫助企業節約交易成本、降低匯率風險等方面發揮積極作用。當前，人民幣匯率彈性增強，企業在對外經濟活動中使用人民幣的意願不斷提升。

部分企業代表建議，進一步優化跨境人民幣業務政策、完善人民幣跨境使用基礎設施、豐富離岸人民幣市場金融產品，更好滿足企業便利貿易投資、規避匯率風險等多元化需求。

會議要求，金融機構要切實增強服務意識，提供更加便捷高效的跨境人民幣金融產品和服務，進一步提高人民幣跨境及離岸清算效率，更好幫助企業減少匯率風險，節約匯兌成本，增加融資管道，降低融資成本。

人民幣兌美元中間價本周累計調升5個基點。上周（11月2日-6日）則是累計調升942個基點。11月6日人民幣兌美元中間價調升605個基點，升幅創2018年7月以來新高。

近期人民幣匯率受周邊市場不確定因素影響，兌美元中間價升貶交替。

興業研究宏觀團隊認為，從當前資產表現來看，美元指數未來半年內有進一步破位走低的空間，大陸「緊貨幣+寬信用」環境尚未改變，人民幣相對利差均衡，外資持續流入，人民幣中期升值趨勢尚未結束，此輪幅度預計超過2017年至2018年第1季上一輪升值周期。

浦銀國際宏觀分析師林琰則指出，貿易順差的持續擴大，帶動人民幣升值。自今年6月開始，美元兌人民幣匯率從7.13的水準持續向下，10月已達6.63左右，這與貿易順差持續擴大的走勢相一致的。對此，人行10月決定降低外匯風險準備金率至0，這項決定旨在降低空頭成本，從而有降低人民幣升值速度的作用。

林琰稱，綜合考慮進出口貿易前景和政策因素的影響，預計人民幣升值趨勢仍不會改變，但升值速度將有所回落。