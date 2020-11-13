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陸兩部門向金融機構喊話：幫助企業節約匯兌成本

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
中國人民銀行與國資委聯袂要求金融機構進一步提高人民幣跨境及離岸清算效率，幫助企業節約匯兌成本。中新社
中國人民銀行與國資委聯袂要求金融機構進一步提高人民幣跨境及離岸清算效率，幫助企業節約匯兌成本。中新社

中國人民銀行、國資委聯合召開跨境人民幣便利企業貿易投資工作座談會，會議要求金融機構進一步提高人民幣跨境及離岸清算效率，幫助企業減少匯率風險，節約匯兌成本，增加融資管道，降低融資成本。

人行網站披露，人行副行長、外匯局局長潘功勝和國資委副主任袁野12日出席這場會議並發表談話。

與會企業代表認為，跨境人民幣業務試點以來，始終堅持適應市場需求，服務實體經濟，在幫助企業節約交易成本、降低匯率風險等方面發揮積極作用。當前，人民幣匯率彈性增強，企業在對外經濟活動中使用人民幣的意願不斷提升。

部分企業代表建議，進一步優化跨境人民幣業務政策、完善人民幣跨境使用基礎設施、豐富離岸人民幣市場金融產品，更好滿足企業便利貿易投資、規避匯率風險等多元化需求。

會議要求，金融機構要切實增強服務意識，提供更加便捷高效的跨境人民幣金融產品和服務，進一步提高人民幣跨境及離岸清算效率，更好幫助企業減少匯率風險，節約匯兌成本，增加融資管道，降低融資成本。

人民幣兌美元中間價本周累計調升5個基點。上周（11月2日-6日）則是累計調升942個基點。11月6日人民幣兌美元中間價調升605個基點，升幅創2018年7月以來新高。

近期人民幣匯率受周邊市場不確定因素影響，兌美元中間價升貶交替。

興業研究宏觀團隊認為，從當前資產表現來看，美元指數未來半年內有進一步破位走低的空間，大陸「緊貨幣+寬信用」環境尚未改變，人民幣相對利差均衡，外資持續流入，人民幣中期升值趨勢尚未結束，此輪幅度預計超過2017年至2018年第1季上一輪升值周期。

浦銀國際宏觀分析師林琰則指出，貿易順差的持續擴大，帶動人民幣升值。自今年6月開始，美元兌人民幣匯率從7.13的水準持續向下，10月已達6.63左右，這與貿易順差持續擴大的走勢相一致的。對此，人行10月決定降低外匯風險準備金率至0，這項決定旨在降低空頭成本，從而有降低人民幣升值速度的作用。

林琰稱，綜合考慮進出口貿易前景和政策因素的影響，預計人民幣升值趨勢仍不會改變，但升值速度將有所回落。

人民幣 實體經濟

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