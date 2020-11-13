嚴防新冠病毒 大陸暫停20國99家企業產品進口

大陸防範新冠肺炎疫情，已從「人」擴及至「物」。大陸海關總署進出口食品安全局局長畢克新表示，大陸全國海關除進一步加大進口冷鏈食品的檢疫力度，迄今並已對爆發員工感染新冠肺炎的20個國家99家生產企業採取暫停其產品進口的措施。

大陸國務院新聞辦公室12日舉行加強冬季疫情防控記者會。國家衛生健康委副主任李斌表示，大陸秋冬季疫情防控工作的一項重點就是加強境外輸入疫情防控，密切關注冷鏈食品傳播新冠病毒等問題。

畢克新表示，為有效防範新冠肺炎疫情通過進口冷鏈食品輸入風險，海關總署加強與出口國家主管部門的溝通和磋商，要求各國嚴防輸華食品及其包裝在生產、加工、儲存和運輸過程中的各環節受到新冠病毒汙染。

畢克新說，迄今，海關總署已經與有冷鏈食品輸往中國大陸的全部109個國家的主管部門進行了溝通和磋商，共召開視訊會議和磋商180多次。此外，累計已抽查50個國家140家進口冷鏈食品生產企業，對查出問題的22家企業採取暫停或撤銷其註冊資格等措施。

同時大陸海關總署還暫停出現員工聚集性感染企業的產品輸往中國大陸。截至11日24時，對發生員工感染新冠肺炎的20個國家99家生產企業採取了暫停其產品進口的措施，其中82家企業是在出現疫情後自主暫停對華出口。

在加強進口冷鏈食品新冠病毒風險監測方面，畢克新表示，大陸對進口冷鏈食品實施新冠病毒核酸抽樣檢測，重點加大對進口海鮮等冷鏈食品的抽樣檢測。截至11日24時，大陸全國海關共抽樣檢測樣本87萬3,475個，其中檢出核酸陽性結果13個。

畢克新指出，一旦海關和各地在進口冷鏈食品或其包裝上檢出新冠病毒核酸陽性，就會對該境外食品生產企業實施暫停其進口申報1至4周的緊急預防性措施。至11日24時，海關總署已對8家境外食品生產企業、6艘漁船實施了緊急預防性措施。